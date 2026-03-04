Transportes prepara a los viajeros de Cercanías de Madrid para cortes en la C5 por un plan de mejoras de 1.350 millones

La inversión de Adif en la infraestructura alcanza los 650 millones y las obras precisan interrupciones del servicio durante periodos de cuatro meses en los veranos de 2026 y 2028

El proyecto de remodelación de la línea C5 de Cercanías de Madrid abre un ciclo que será intenso en obras en la red ferroviaria convencional de Adif y que también tocará de lleno a Rodalies de Catalunya. El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha presentado esta mañana el plan de mejoras de la conocida como línea amarilla como un hito “de envergadura histórica para la movilidad de los madrileños”. La ejecución de obras durante los próximos cinco años, hasta finales de 2031, “ocasionará molestias e inconvenientes”, ha anticipado. Los cortes en el servicio ferroviario están previstos en los veranos de 2026 en el tramo Atocha-Cuatro Vientos, y en el segundo semestre de 2028 en tramos hacia Móstoles y Cuatro Vientos. Pero Óscar Puente justifica esas molestias y los 1.350 millones de inversión prevista por el carácter estratégico de la C5 y la urgencia de renovaciones.

El área de influencia de la línea, con cabeceras en Móstoles-El Soto y Fuenlabrada-Humanes, es todo el suroeste de Madrid, sirviendo a localidades como Móstoles, Alcorcón, Leganés y Fuenlabrada. El número actual de usuarios alcanza el millón de personas, lo que se traduce en 72 millones de viajeros al año. La pretensión es saltar hasta los 100 millones una vez concluidas las actuaciones. Renfe atiende en la C5 de Cercanías al 29% de los usuarios del servicio en Madrid (250 millones de viajeros). “Es el motor del Sur de Madrid, la línea de transporte público que más viajeros mueve en toda España y que requiere, como ninguna otra, una labor de reforma estructural”, ha aseverado Puente.

De los 1.350 millones previstos en inversiones, 650 millones partirán de Adif para reformas en la infraestructura y 700 millones corresponden a Renfe, que debe poner en pie dos almacenes de mantenimiento, en Humanes y Móstoles, y dar entrada a 35 trenes de alta capacidad encargados al fabricante Stadler. Este plan inversor, “no improvisado”, llega en medio de una fuerte crisis en el sistema ferroviario ocasionada por los graves accidentes del pasado mes de enero en Adamuz (Córdoba) y en Gelida (Barcelona).

“Buscamos mayor capacidad, una modernización tecnológica y adaptar la operativa a imprevistos”, ha afirmado el ministro. La C5 está atendiendo una demanda creciente, con un alza del 10% entre 2022 y 2024. En 2025 reforzó la oferta, con un 30% extra en frecuencias ante el soterramiento de la autovía A-5 a su entrada en Madrid. Con las actuaciones previstas, la línea ferroviaria ampliará su capacidad en un 60%.

El responsable de la política de infraestructuras y transporte en el Gobierno ha eludido contestar preguntas de los medios de comunicación en un momento en que la atención se centra en la investigación del suceso de Adamuz, en la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla, y cuando el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha fijado la posición de España en contra los ataques de Estados Unidos e Israel a Irán. “Saben que no me escondo”, ha advertido Puente, “pero hay temas de actualidad que no tienen que ver con esta actuación en la infraestructura”.

Cortes en los veranos de 2027 y 2028

Una de las mejoras previstas es el cambio del sistema de seguridad LZB por el más moderno ERTMS2. Se trata de una de las 28 actuaciones presentadas, entre las que también destaca la ampliación de los andenes de las estaciones en 40 a 50 metros para dar cabida a trenes de 200 metros de longitud, encargados por Renfe para elevar la capacidad en sus servicios. Móstoles-El Soto contará con una nueva estación, y se aumentará la seguridad en caso de evacuación tanto en los túneles como en las estaciones subterráneas, entre otras actuaciones.

Algunas de las obras, ha señalado Óscar Puente, están ya en marcha con actuaciones en las estaciones 12 de Octubre y Puente de Alcocer. Los trabajos, en su mayor parte, se desarrollan sin interrumpir la circulación de trenes, con previsión de conclusión a finales de 2301. Pero también están los referidos cortes programados: “Las ventanas de corte en los veranos será inevitable, utilizando épocas del año con la demanda más baja para llevar a cabo las actuaciones pesadas”, ha explicado el titular de Transportes.

El primer corte del servicio se espera a partir del próximo mes de junio para actuar sobre la infraestructura subterránea y la contrabóveda de Laguna, afectando al tramo entre Atochas y Cuatro Vientos. Ello depende de que el ayuntamiento de Madrid concluya las obras de soterramiento de la A-5 a primeros de 2027, tal y como está comprometido.

En el segundo semestre de 2028 se abre la segunda ventana de cuatro meses de cancelación parcial del servicio para la renovación de los escapes y sistemas de señalización en tramos críticos hacia Móstoles y Cuatro Vientos. Óscar Puente tiene la expectativa de que en abril de 2029 pueda probarse el nuevo sistema de seguridad y que un año después circulen ya trenes con conducción automática.

De los 700 millones de inversión de Renfe, 40 millones se deben a los planes de transporte alternativo en autobús; 60 millones van a dedicarse a los dos talleres de mantenimiento en Humanes y Móstoles, y 600 millones se invierten en la modernización de la flota con los referidos 35 trenes de alta capacidad.

El ministro ha exigido lealtad a Comunidad de Madrid y ayuntamiento de la capital: “No es opción sino obligación. Hemos retrasado deliberadamente la remodelación de la C5 para que se pueda acometer el soterramiento de la carretera A-5, y lo hemos hecho dotando de un 30% más de capacidad durante esas obras a la línea de Cercanías. Por ello, pedimos reciprocidad y la misma lealtad”. Además de esperar que el ayuntamiento cumpla con el fin de obra en la A-5, se reserva un papel importante al Consorcio Regional de Transportes en la activación de alternativas al tren durante los cortes previstos en el servicio ferroviario. “Los ciudadanos esperan que todas las administraciones remen en la misma dirección”, ha zanjado el ministro.