Tráfico prevé 22,4 millones de desplazamientos durante la Navidad

La operación especial, una de las que tiene mayor movilidad del año, se desarrollará desde mañana viernes hasta la medianoche del día de Reyes

Las carreteras españolas se enfrentan desde las 15.00 de este viernes y hasta la medianoche del 6 de enero, día de Reyes, a una de las operaciones con mayor movilidad de todo el año, en la que las segundas residencias y las zonas de práctica de deportes de invierno en alta montaña junto con la visita a familiares y amigos marcan los recorridos. La Dirección General de Tráfico (DGT) prevé que durante estos días se realicen unos 22,4 millones de desplazamientos, por lo que ha establecido un dispositivo especial de vigilancia y control que incluye a miles de personas.

El hecho de que los días festivos caigan entre semana ha hecho que las tres fases en que se divide la Operación especial de Navidad sea más larga que en otras ocasiones. La primera fase (Navidad) comienza mañana viernes a las 15.00 y se desarrollará hasta la medianoche del jueves 25 de diciembre, día de Navidad. Están previstos unos 8,5 millones de desplazamientos. La segunda fase incluye nochevieja y Año Nuevo. Se desarrollará del viernes 26 de diciembre al jueves 1 de enero. La tercera y última (Reyes) irá del viernes 2 al martes 6 de enero, momento en el que se dará por concluido el dispositivo especial de Navidad.

En la Operación Navidad de 2024-2025 se produjeron 51 fallecidos y se registraron 20,8 millones de desplazamientos, lo que supuso un 8% más respecto a las Navidades anteriores, según datos de la DGT. Esto refleja la tendencia registrada durante el último año, en el que está aumentando de manera considerable la movilidad por todo el territorio español.

Estas fechas se caracterizan por recorridos de corto y largo recorrido tanto en los fines de semana como durante los festivos. Las segundas residencias, las zonas de alta montaña, los lugares de atracción turística invernal y las grandes áreas comerciales son los puntos más seleccionados por los conductores en estas fechas, lo que se traduce en largos atascos y embotellamientos, en especial en las grandes ciudades y en las zonas periféricas.

La DGT ha informado de que ha preparado un dispositivo especial en las carreteras que incluye “medidas de regulación, ordenación y vigilancia que garanticen la movilidad y la fluidez en las carreteras y, al mismo tiempo, velen por su seguridad vial”, según un comunicado difundido este jueves.

Los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, los trabajadores de los centros de gestión de Tráfico, el personal de los helicópteros y todos los operarios del mantenimiento de equipos y de la instalación de medidas en carretera estarán a pleno rendimiento. Entre sus funciones destacan tanto facilitar la movilidad y fluidez del tráfico como velar por la seguridad vial en las carreteras, la instalación de carriles reversibles y adicionales mediante señalización, balizamiento y conos en las horas de mayor afluencia circulatoria y se establecerán itinerarios alternativos.

Durante el tiempo que dure la operación especial de tráfico también se paralizarán las obras en las carreteras, se limitará la celebración de pruebas deportivas y otros eventos que supongan la ocupación de la calzada y se restringirá la circulación de camiones de mercancías en general y a los que transportan determinadas mercancías en ciertos tramos, fechas y horas. En caso de que se produzcan condiciones meteorológicas adversas como nieve, hielo, niebla, lluvia o viento, se encargarán de garantizar que se pueda transitar por las vías por parte de todo tipo de vehículos —tanto turismos como camiones o autocares—.

La operación Navidad también se caracterizará por un incremento de la vigilancia. Para ello actuarán tanto los medios humanos como técnicos con que cuenta la DGT y la Guardia Civil: radares fijos y móviles de control de velocidad, además de los helicópteros, drones, cámaras y furgonetas camufladas para controlar el uso del móvil y del cinturón de seguridad. De hecho, se intensificarán los controles de velocidad y alcoholemia con el objetivo de prevenir los accidentes viales. Cabe recordar que el inicio de esta operación especial coincide con una campaña extraordinaria de control del consumo de alcohol y drogas que comenzó el pasado lunes 15 y que se prolongará hasta el domingo 21, en la que habrá puntos de verificación en cualquier hora del día y en cualquier punto de la red viaria.

Tráfico mantiene información puntual sobre cualquier incidencia en carretera a través de los boletines informativos de tráfico en las distintas emisoras de radio y televisión, en la web, en sus perfiles en X @DGTes e @InformacionDGT y en el teléfono 011.

El dispositivo completo se puede consultar en la web de la DGT, un documento donde se pueden encontrar las previsiones de circulación, horas más desfavorables para viajar, mapas históricos, consejo y normas de seguridad vial, medidas de regulación y ordenación del tráfico, así como la operación de tráfico por Comunidades autónomas.

La DGT apostó el año pasado por una campaña amable de publicidad, en la que una familia conducía de manera muy prudente porque llevaba la comida y la cena de Navidad. Querían que todo llegara a la perfección a su destino. Este año, sin embargo, ha introducido en un anuncio mucho más impactante las consecuencias que tienen las distracciones al volante, como el consultar un mensaje en el móvil. En la publicidad se relata cómo mueren una madre y su hija y las graves consecuencias que tiene para el conductor homicida, cuya vida pierde todo sentido.