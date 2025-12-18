Polonia se esfuerza por lograr un compromiso de la UE para financiar a Ucrania con dinero ruso: “Es dinero para hoy o sangre para mañana”

El listón está alto. La UE no fallará a Ucrania y hallará una vía para lanzarle un salvavidas financiero millonario que le permita evitar la bancarrota. Por la vía que sea. Lo ha dicho con contundencia el presidente del Consejo Europeo, António Costa, a su entrada a una cumbre decisiva en Bruselas: “Trabajaremos en esto hoy y si es necesario mañana. Nunca saldremos de este Consejo sin asegurar las necesidades financieras de Ucrania para 2026 y 2027”.

La mayoría de líderes reunidos en la capital belga buscan este objetivo. Este se podría conseguir usando las reservas soberanas rusas inmovilizadas por las sanciones en la UE. Esta es una inédita y controvertida fórmula por la que apuesta la mayoría, pero que tiene la oposición fundamental de Bélgica, el país donde se custodia la inmensa mayoría de esos activos. La segunda opción, si no sale adelante la primera, es emitiendo deuda común. “Lo más importante al fin y al cabo es que haya dinero para financiar a Ucrania en los próximos años”, ha remarcado la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

“Ahora tenemos una elección sencilla: es dinero para hoy o sangre para mañana. Y no me refiero solo a Ucrania, sino a Europa”, ha asegurado el primer ministro polaco, Donald Tusk. “Todos los líderes deben finalmente estar a la altura de las circunstancias”, ha añadido a su llegada a la capital comunitaria.

El primer ministro belga, el nacionalista flamenco Bart De Wever, ha insistido en su negativa a usar los activos congelados rusos. “No me rendiré. Aún no he visto ningún texto que me convenza de cambiar la postura de Bélgica. Espero verlo hoy [por este jueves], pero hasta ahora no ha llegado”, ha dicho en el Parlamento belga. Sin embargo, se ha mostrado dispuesto a llegar a “compromisos” que no amenacen la seguridad financiera de Bélgica y Europa si recibe garantías férreas de que su país no se quedaría solo ante las represalias y amenazas del Kremlin.

“Si se mutualiza completamente y se cierra para nuestro país, entonces saltaremos al abismo junto con todos los europeos y esperaremos que el paracaídas nos sostenga”, ha afirmado De Wever. Esta frase puede interpretarse como una apertura, una grieta tímida en su negativa férrea. Pero, en definitiva, es una grieta que sugiere que podría estar dispuesto a negociar la red de garantías que le ofrecen el resto de los socios.

Muchos analistas definen la reunión de líderes europeos de este jueves y viernes como la hora de la verdad para la UE. La hora de demostrar si es capaz de sacar adelante una inexplorada vía de financiación, de hablar con una sola voz (contando con que los caballos de Troya del Kremlin no se unirán). También de demostrar fuerza al presidente estadounidense, Donald Trump, que calificó a los líderes europeos de débiles. La reunión se produce a las dos semanas de que el documento de Estrategia Nacional de Seguridad de Washington describiera a Europa como un lugar en decadencia.

“Toda la idea es una estupidez”, ha replicado el primer ministro húngaro, Viktor Orbán. La posición del líder nacionalpopulista queda muy clara con una pretendida equidistancia entre el agresor y el agredido. “Hay dos países en guerra, Rusia y Ucrania. Y alguien en la UE quiere tomar el dinero de una de las partes en guerra para dársela al otro”, ha continuado el húngaro, obviando que Rusia invadió Ucrania hace ya casi tres años.

Con estas palabras, Budapest vuelve a demostrar su cercanía a Moscú y su lejanía de la mayoría de Estados miembros, algo que ha vuelto a quedar patente a la a entrada del Consejo Europeo. Muchos de los líderes que han hablado se han posicionado en el lado de Costa y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Ellos son partidarios de tomar los activos rusos congelados de la UE para darle un préstamo de 90.000 millones a Kiev a cuenta de unas potenciales reparaciones de guerra futura.

No es esta opción la única opción que hay sobre la mesa para financiar a Ucrania. También está la posibilidad de recurrir al margen presupuestarios que queda en las cuentas de la UE para acudir al mercado y pedir un crédito con el que prestarle después el dinero a Kiev. Esta última es la favorita de Bélgica -y de algún otro país que está tratado detrás de la postura del Gobierno de De Wever- que es el país donde están la gran mayoría de esos más de 200.000 millones que tiene congelados la UE en su territorio como castigo por la agresión rusa a Ucrania. Wever teme que las denuncias rusas en tribunales de arbitraje internacionales le cuesten después mucho dinero a su país.

Por respeto a esta posición belga, Costa y Von der Leyen no se han inclinado abiertamente por ninguna opción al entrar a la reunión. “Discutiremos sobre cuál es la más importante”, ha apuntado la alemana. “Hoy nos vamos a centrar en la forma para hacerlo. La comisión presentó varias opciones. Hemos trabajado estas semanas, sobre todo en una de ellas”, ha añadido Costa, en referencia a la posibilidad de usar el dinero ruso que está, principalmente, en Euroclear, una entidad belga que se encarga de hacer de custodio de los valores y centro de liquidación en las operaciones de los mercados.

Sí que ha dejado muy clara su postura el canciller alemán, Friedrich Merz: “Conocen mi posición. Quiero que usemos los activos rusos congelados para este propósito. No veo mejor opción. Tengo la impresión de que podemos llegar a una conclusión. Comprendo las preocupaciones de algunos Estados miembros, en particular del Gobierno belga. Pero espero que puedan resolver las cosas juntos y que también podamos emprender juntos un viaje que muestre a la Unión Europea una señal de fortaleza y determinación con respecto a Rusia. Y las reacciones del Presidente ruso en las últimas horas también muestran lo necesario que es esto”.

Sánchez, por su parte, ha pedido “unidad” para tomar una decisión sobre la financiación de Ucrania. “Sea una o sea otra”, ha apuntado el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, sin decantarse por ninguna, al menos en las declaraciones. No obstante, fuentes diplomáticas admiten que en los últimos días la opción en la que más se ha trabajado es la de utilizar los activos rusos y que España respaldaría esta postura.