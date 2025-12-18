Europa busca ‘in extremis’ una solución política para pagar la factura de la guerra en Ucrania

Las reglas y la legislación no pueden anticipar una buena crisis. Hace 15 años, la Gran Recesión exigía a Europa respuestas que no estaban en la normativa y los alemanes se opusieron a todo una y otra vez hasta que Mario Draghi encontró la manera de convencerles. Los valores y la solidaridad de Europa desaparecieron por el camino, como pudo comprobar Grecia, obligada a hacer recortes brutales. Estaban en juego el euro y una potencial implosión de la UE. La historia no se repite, pero rima: de nuevo Europa se juega su razón de ser en ese juego cruzado entre Rusia, Estados Unidos y China con Ucrania como muñeco de pim-pam-pum. De nuevo hay que encontrar un enjuague para que las reglas y la legislación no bloqueen una decisión política: en este caso, utilizar los activos rusos o urdir otro mecanismo para garantizar la financiación de Ucrania y permitir que se siga defendiendo. Esta vez no es la moneda única lo que peligra: es la seguridad de Europa. Se avecina una cumbre de la UE clave para Ucrania, que es como decir para Europa entera: Ucrania es la pieza fundamental de la defensa continental ante el expansionismo posimperial de Vladímir Putin. Bruselas quiere dar una señal clara a EE UU tras un año templando gaitas y poniendo velas para que el trumpismo no se enfade.

La UE busca in extremis una solución política para financiar la guerra en Ucrania si Estados Unidos deja de proporcionar fondos. La opción preferida es desbloquear los activos rusos. Si no hubiera acuerdo para ello, Bruselas pretende usar el presupuesto europeo como palanca a través de eurobonos (deuda común) o incluso que los Estados miembros pongan dinero fresco sobre la mesa. Ninguna de esas opciones tiene el camino asegurado hacia las mayorías necesarias para sacarlas adelante: la maldición europea era y sigue siendo una toma de decisiones endiablada.

Usar los activos rusos puede descarrilar el plan de Trump para conseguir el alto el fuego y activar la guerra híbrida que tanto le gusta a Moscú; no hacerlo deja a Ucrania sin fondos para seguir sosteniendo el frente, y por lo tanto Europa quedaría a la intemperie. Spoiler: todo apunta a que habrá acuerdo de última hora. La alternativa sería el enésimo desastre europeo de los últimos tiempos. Y la Unión no se puede permitir otro fiasco.

Estos son los asuntos fundamentales de los dos próximos días, con Bruselas, una vez más, haciendo malabares sobre un alambre de púas.