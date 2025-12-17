Putin considera que Occidente reacciona con “histeria” por instar a prepararse para la guerra contra Rusia

El presidente ruso afirma que si Ucrania y los aliados abandonan la mesa de negociación, tomará los territorios ucranios que reclama por la fuerza militar

El presidente ruso, Vladímir Putin, ha afirmado este miércoles que hay voces en Occidente que llaman a prepararse para una guerra con Rusia, lo que ha descrito como “histeria” y “mentira” ante la pana mayor del ejército y el Ministerio de Defensa ruso. Putin ha declarado también que si Ucrania y los aliados abandonan la mesa de negociación para alcanzar la paz entre Moscú y Kiev, tomará los territorios ucranios que reclama por la fuerza militar.

“Nosotros preferiríamos hacerlo y eliminar las causas originales del conflicto con la ayuda de la diplomacia. Si el adversario y sus patrocinadores extranjeros se niegan a hablar de ello, Rusia logrará la liberación de sus territorios históricos por la vía militar”, dijo Putin. El presidente, comandante supremo de las Fuerzas Armadas, subrayó que Moscú logrará, “sin lugar a dudas, todos los objetivos de la operación militar especial”, como llama a la invasión y la guerra que comenzó hace casi cuatro años.

En la misma reunión, el ministro de Defensa, Andréi Beloúsov, ha asegurado que se dan “las condiciones reales” para que la guerra en Ucrania continúe en 2026 debido a la postura de Kiev y de sus aliados europeos. Beloúsov pronosticó como “inevitable” el colapso del frente debido al avance imparable de las fuerzas rusas y señaló que el aumento del gasto militar en la OTAN muestra que se está preparando para un conflicto armado con Rusia.

Putin anunció ante la cúpula militar que el nuevo misil balístico hipersónico ruso Oreshnik entrará en servicio en las Fuerzas Armadas antes de final de año. El jefe del Kremlin subrayó la necesidad de modernizar las Fuerzas Armadas y mantener la paridad nuclear.

“Hasta finales de año se desplegará el sistema de misiles de mediano alcance con el misil hipersónico Oréshnik”, dijo el líder ruso. Putin agregó que la prioridad de Rusia es perfeccionar sus fuerzas nucleares estratégicas. “Como antes, desempeñarán un papel importante a la hora de disuadir al agresor y mantener el equilibrio de poder en el mundo”, aseveró.

El Oreshnik, de alcance medio y que puede portar ojivas nucleares, podría teóricamente golpear objetivos situados a incluso miles de kilómetros de distancia con un margen de error de apenas unas pocas decenas de metros. Los misiles fueron utilizados por primera vez a finales de 2024 durante un ataque a una fábrica militar en la provincia ucrania de Dnipró.

Según fuentes oficiales, Bielorrusia, fiel aliado de Rusia en la guerra de Ucrania, también desplegará misiles Oreshnik cedidos por Moscú, antes de que termine este año. Hace dos años, en 2023, Rusia también desplegó armas nucleares tácticas en Bielorrusia.