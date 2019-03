Putin impulsa la integración de Crimea cinco años después de su anexión

El Puente de Crimea tiene su propia moneda conmemorativa —de cinco rublos—. También su propia mascota. Se llama Mostik y es un gato mofletudo, blanco y con rodales de color jengibre, adoptado por los trabajadores de la gran obra. Si la pasarela sobre el estrecho de Kerch es el símbolo del expansionismo de Putin y su afán de recuperar lo perdido con la desaparición de la Unión Soviética, Mostik (que en ruso significa pequeño puente) busca ser el componente vivo y sentimental de la anexión.

La televisión pública ha hecho reportajes del famoso gato, ataviado con un pequeño casco naranja y un chaleco fluorescente; se le han dedicado canciones y tiene hasta su propio merchandising. Cuando Putin inauguró el puente en mayo, Mostik lo hizo cuatro camiones detrás del líder ruso, también sobre un Kamaz. El felino es también parte de la propaganda del Kremlin, según una investigación del medio ruso Proekt, que desveló que quien promueve su imagen en redes —tiene miles de seguidores en Instagram, por ejemplo— es la hija de un alto cargo del equipo de Putin.

Mostik ha cruzado el puente de Crimea. Pero el llamado ‘tren de los trofeos de la guerra Siria’, otra de las iniciativas propagandísticas del Gobierno ruso, no lo ha logrado. El convoy ferroviario itinerante, que exhibe blindados y armas ligeras supuestamente incautados a los terroristas en la contienda siria, en la que Rusia ha apoyado al régimen de Bachar el Assad, tiene un plan de ruta para recorrer todo el país. Y en este, según el ideario del Kremlin, Crimea no podía faltar. Sin embargo, las vías no están acabadas y ha tenido que llegar a la península en ferri.