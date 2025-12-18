El Consejo de Estado cuestiona a la CNMC y complica la aprobación de la nueva retribución a las eléctricas

El órgano consultivo ha elaborado un duro informe con objeciones esenciales contra la propuesta de circular de metodología de retribución y dificulta su aprobación antes de plazo. La CNMC convoca para este viernes pleno extraordinario para tratar el asunto

Varapalo del Consejo de Estado contra la propuesta de retribución para las redes eléctricas que desarrolla la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Según señalan fuentes al tanto de la situación, el órgano consultivo presidido por Carmen Calvo ha elaborado un dictamen de corte jurídico en el que pone en cuestión la validez legal de la circular de metodología de retribución.

La cuestión no es baladí, ya que si se da por bueno este dictamen, la CNMC se quedaría sin margen de maniobra para rectificar y podría quedar dicha circular en vía muerta, ya que si no se aprueba antes del 31 de diciembre, la metodología válida sería la que está en vigor, que se renovaría por otros seis años. La gravedad del asunto ha obligado a la CNMC a convocar un pleno extraordinario para este viernes, donde tendrá que decidir qué hacer.

El dictamen del Consejo de Estado es preceptivo, por lo que la CNMC no está obligada a tener en cuenta sus conclusiones y podría aprobar la circular una vez escuchado al órgano consultivo. Sin embargo, por primera vez en una cuestión de esta materia, el Consejo de Estado ha hecho “objeciones esenciales”, lo que hace casi imposible que se apruebe una propuesta sin tenerlas en cuenta. Dichas objeciones señalan que la CNMC podría invadir competencias del ministerio al cuestionar el aumento de los límites a la inversión propuestos por Transición Ecológica. La otra cuestión esencial señala que en una actividad regulada como la distribución eléctrica no se puede añadir riesgo de demanda, como había hecho la CNMC.

El dictamen fue aprobado este mismo miércoles y ya ha sido remitido a la CNMC, que deberá evaluarlo en pleno y tenerlo en cuenta antes de la aprobación definitiva de las circulares de retribución. Los diez consejeros de la CNMC tendrá que tomar una decisión: o tumbar la circular de metodología o seguir adelante sin considerar el dictamen del Consejo de Estado con la propuesta original. Dicha resolución llega después de que las compañías eléctricas interesadas en el caso hicieran alegaciones. Ya hay consejeros que descartan seguir adelante en contra de la voluntad del Consejo de Estado por el escenario de inseguridad jurídica y judicialización que se producirá.

Las fuentes consultadas señalan que el dictamen del Consejo de Estado es de una dureza muy inusual. En este sentido, añaden que de tenerse en cuenta sus recomendaciones, la actual circular es imposible de arreglar, habría que devolverla a los servicios técnicos para que elaboraran una nueva propuesta. Algo inviable a solo doce días del 31 de diciembre. Ya se reconoce que no hay tiempo para volverlas a sacar a audiencia pública. Se podría estudiar una posición intermedia para tratar de salvar la circular, algo que deberán estudiar en el pleno extraordinario de este viernes, pero que se ve muy complicado que los servicios técnicos puedan salvarlo.

Respecto de la tasa de retribución financiera (TRF), la otra circular que se debe aprobar antes de final de año, sus consideraciones son más livianas. Aunque también hay reparos, son menores, con lo que ahí no se ha dado tanta controversia.

La retribución de las redes ha provocado un fuerte enfrentamiento entre las eléctricas y la CNMC. Las compañías dueñas de las líneas de distribución eléctrica (Iberdrola, Endesa EDP y Naturgy, fundamentalmente) consideran que la propuesta es insuficiente para realizar inversiones, necesarias para evitar cuellos de botella en el desarrollo industrial y económico de España.

Por el contrario, el regulador ve adecuada la retribución que pagan todos los consumidores en la factura de la luz y cree que elevarla en exceso tiene un efecto inflacionista perjudicial para el bolsillo de los ciudadanos y la competitividad de las empresas.

La cuestión ha provocado división de opiniones con otros actores relevantes como el Ministerio para la Transición Ecológica, que también elaboró un informe en el que consideraba que la propuesta de la CNMC no cumplía en parte con las orientaciones de política energética y no consideraba adecuadamente el riesgo de demanda que introduce la nueva propuesta, tal y como avanzó este medio. No obstante, el departamento liderado por Sara Aagesen podría haber elevado el pulso más convocando la Comisión de Cooperación, un espacio para hacer valer sus argumentos, y rechazó esta posibilidad al considerar que las diferencias no eran lo suficientemente amplias.

La tramitación de las circulares de retribución también ha generado discrepancias en el seno de la CNMC. Dos consejeros (Josep María Salas y María Jesús Martín) decidieron elaborar votos discrepantes contra la propuesta realizada. Actualmente, en el pleno de la CNMC hay cuatro consejeros más favorables a las tesis del Ministerio para la Transición Ecológica y las eléctricas, que en esta cuestión sus intereses están más o menos alineados. Y por otro lado, hay seis consejeros partidarios de la propuesta que han elaborado los servicios técnicos, con lo que a priori no se esperan grandes movimientos.

Sin embargo, aprobar la nueva circular de metodología sin tener en cuenta las recomendaciones jurídicas del Consejo de Estado añade fuerza a ulteriores demandas contra la CNMC. Ya en 2019, las eléctricas recurrieron ante la Audiencia Nacional varias circulares de retribución, unos litigios que aún no se han resuelto.