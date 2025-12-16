Gala 13 y final de ‘Operación Triunfo’: el podium más justo en la edición menos atractiva

Ayer fue una de esas noches en las que es inevitable citar la famosa frase de Annie Hall. Ya saben: “Dos señoras de edad están en un hotel de alta montaña y dice una: ‘Vaya, aquí la comida es realmente terrible’. Y contesta la otra: ‘Sí, sí, además las raciones son tan pequeñas”. Algo así podría decirse de este OT tan descafeinado desde el punto de vista del espectáculo televisivo. Cada semana le hemos puesto mil peros a galas con poco atractivo, al menos por comparación al exuberante OT previo, pero ahora, casi tres meses después, nos enfrentamos a la realidad: ya no hay más OT 2025 y ahora es cuando en frío valoraremos esta edición tan anticlimática y celebraremos la verdadera dimensión del hueco que deja en nuestras agendas.

Ha habido carencias obvias. Sonará infantil la queja, pero la más repetida ha sido la falta de salseo, ¿qué es una edición de OT sin carpetas ni shippeos? Es la primera sin amagos de romance, al menos ante nuestros ojos. Quién sabe si alguna vez nos enteraremos de algún amor invisible para los espectadores, como un día nos enteramos del idilio entre Manu Tenorio y Nuria Fergó, pero a priori este año venía casi todo el mundo comprometido. Habrá quien diga que son demasiado jóvenes para pensar en relaciones serias, pero yo siempre tengo en mente la frase de Cuando Harry encontró a Sally: “Cuando te das cuenta de que quieres pasar el resto de tu vida con alguien, quieres que el resto de tu vida comience lo antes posible”. Hoy no podía no citar el clásico de Rob Reiner. Será veneno para la audiencia, pero entendí perfectamente que nadie quisiera poner en riesgo su relación viendo los dramas acontecidos en ediciones anteriores; además, ¿quién podría querer que peligre la relación de Claudia y ese novio que le dice: “Esto es el final de OT, pero el principio de Claudia Arenas”? Yo al menos quiero que esas dos personas sean felices para siempre. Él fue, junto al pizpireto padre de Cristina, uno de los grandes hallazgos del reencuentro con los familiares. Aunque personalmente me quedo con la actitud que mantuvo Ainhoa, la novia de Tinho, un monumento a la incomodidad social. La única persona que se comportó con normalidad entre un montón de desconocidos exaltados, o sea, transmitiendo la sensación de desear estar en cualquier sitio menos allí.

Este año los concursantes han sido menos impetuosos y han estado más centrados en lo que importa: la música. Muy loable para sus carreras, pero muy poco televisivo. Ha colaborado el propio programa. Si algo nos dejaron claro desde las primeras noticias sobre la vuelta del concurso era que iban a cuidar la salud mental de los concursantes y la han protegido férreamente; de hecho, estaba incluso en la base de la elección del jurado. Nadie ha estado por encima de los concursantes, tampoco los profesores; si no ha habido un jurado estrella, un Risto, una Buika, una Mónica Naranjo, tampoco ha habido una Abril Zamora, un Ángel Llácer o unos Javis, gente con un don innato para crear contenido. Quizás de quien más hayamos oído hablar sea de Mamen, la profesora de técnica vocal, toda una declaración de intenciones.

Este grupo ha venido a cantar, no a participar en un reality, aunque muchos hubiesen preferido un La isla de las tentaciones con música, que entre corchea y semifusa alguien se hubiese partido la camisa a lo Montoya por algún desamor, pero este año ni productores ni concursantes buscaban eso y sin drama no hay paraíso televisivo. En ocasiones fueron tan pacatos que Noemí Galera les invitó a que dejasen de pensar en lo que iban a pensar sus parejas fuera y mostrasen más complicidad en el escenario. Pero también fue Galera, a la que en alguna ocasión se la ha notado un poco cansada de tanto tirar del carro, quien advirtió a Tinho y Lucía de que sus juegos dentro de la casa podían dar lugar a malos entendidos en el exterior. A ver cómo se compatibiliza eso.

Tal vez deberían resarcirnos con un OT en el que todo el mundo vaya ya por su segundo divorcio y les dé igual un so que un arre. O que metan en él a viejas glorias, una especie de Operación ReTriunfo. ¿Saben que hay un crucero por el Mediterráneo en el que actúan grandes estrellas de los ochenta y noventa? Gente como Bernárdez, La banda del Capitán Canalla, Tennessee, Seguridad Social, Pablo Carbonell o La Orquesta Mondragón. Cuánta amargura y resentimiento puede haber en el corazón de estas personas atrapadas en un barco en alta mar. Cuántas rencillas y cuentas pendientes con el éxito. Desde que sé de su existencia, no dejo de pensar en que es un desperdicio que nadie esté haciendo algo con ello y en cuánto costará un camarote. Ahí hay un reality, una serie, un musical. Díganme que querrían verlo tanto como yo. Lo que sí ha habido este año es hate en las redes sociales, eso no varía y no lo hará mientras sigan siendo anónimas, aprender a afrontarlo debería ser una asignatura más y no sólo en la Academia.

El resultado final de OT 2025 ya lo contó anoche Héctor Llanos Martínez y no fue una sorpresa, como no lo fue el año pasado la victoria de Naiara, que apareció en el plató para recordarnos lo poco que importa ganar este programa. La zaragozana apuntaba a romper las listas de éxitos con su estilo a lo Mónica Naranjo versión chonipija con trazas de Rosalía y toppings Bad Gyal y aún seguimos esperando que esas expectativas se materialicen. Cristina ya despuntó en la gana cero, no solo por su voz, también por su naturalidad y desparpajo. Eurofan confeso, en la última gala sacó un provecho extraordinario de La noia de la combativa Angelina Mango.

Olivia, la segunda clasificada, apostó por lo clásico y tiró de la imbatible Celine Dion y su It’s all coming back to me now. Aunque yo escucho el estribillo y, antes que en la canadiense, pienso en los hilarantes magos Siegfried & Joy. Tinho, por su parte, le sacó todo el partido al Lose control de Teddy Swims, una canción que se ajusta plenamente a su estilo. Él ha sido la gran sorpresa de la edición, alguien que sin llamar demasiado la atención en las primeras galas fue haciéndose querer poco a poco. Estaría en pocas quinielas en la primera gala, pero desde hace unas semanas era el ganador más justo para muchos a los que les sabrá a decepción su tercer puesto; no lo es.

Fuera del pódium se quedó Guille Toledano. El cholista interpretó Haz lo que quieras conmigo de Walls y él hizo lo que quiso con el tema y, como cada semana, no falló ni una nota. Es “el que más ha crecido”, en palabras de una Leire Martínez entregada, y “el alumno perfecto”, para un jurado que siempre se mostró en sintonía con él, quizás porque saben lo que demanda el mercado y nunca sobra un cantante que vocalice. Y ese mercado recibirá con las listas abiertas a Claudia Arenas, que pudo haberse ido en la primera gala y ve cómo ahora mismo su versión de Latin Girl de Emilia lleva más de 3,3 millones de reproducciones. A ver cuántas logra su Vivir así es morir de amor en versión Nathy Peluso. Y lo mejor es que no parece que le importe demasiado su lugar en la clasificación final; ella ha ido a formarse y, además de salir de la academia en modo estrella, nos ha dado el mejor/peor momento de la edición, su ataque de ansiedad cuando ser la favorita la obligó a nominar a un compañero.

Después llegó el momento en el que los tres finalistas interpretaron la misma canción que habían cantado en la gala cero y pocas veces se ha visto menos evolución, quizás porque pocas veces han entrado en la Academia concursantes más preparados. La última grupal fue Marta, Sebas, Guille y los demás de Amaral, y hubo casi más nombres en el título que concursantes en el plató. Lejos quedó el bullicio con el que empezó el programa y aquel Yo quiero bailar de Sonia y Selena. Tan lejos que ya no existen. Sonia y Selena, sí como personas, no se santigüen, pero no como concepto. Una tragedia. Hace unos días descubrí que Selena Leo es médium, con lo cual ella probablemente ya sabía que habría esta excisión y por eso se dio tanta prisa en registrar el nombre del dúo; incluso puede que supiese hasta quién iba a ganar OT y cuando Chenoa leyó el porcentaje, ella sonriese en su chaise-long mientras acariciaba un gato. El bullicio volvió con Ese lugar, el himno de esta edición que sirvió para reunir a todos los concursantes en el plató y para que yo me preguntase lo mismo que durante tantas galas: ¿qué hacían ahí dentro Téyou y Guillo Rist si suenan mejor y tienen más personalidad que muchos de los artistas invitados que han visitado el programa?

Quiénes serán los Bisbal, Pablo López, Lola Índigo o Aitana de esta edición, los que independientemente de su lugar en la clasificación final acaben triunfando, es difícil de prever. También si el próximo año a estas alturas estaremos lamentando una edición deslavazada o reclamando la renovación ad aeternum del formato. O incluso si habrá un OT 2026. Eso ahora mismo solo lo sabe Amazon Prime Video. O quizá ni ellos, tan solo Selena Leo.