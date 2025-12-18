Dos sindicatos llevan a la justicia el colapso de las urgencias del Hospital del Mar

Dos sindicatos han llevado a la justicia el colapso de las urgencias del Hospital del Mar. El pasado lunes la Federación de trabajadores de Cataluña-Intersindical y la CGT han presentado una denuncia penal contra el Consorcio Mar Parc de Salud de Barcelona y el Departamento de Salud por un delito de abandono colectivo ilegal en un servicio público, según avanza El Periódico, tras la muerte de un hombre de 82 años, tras permanecer 40 horas en urgencias de este centro hospitalario. La CGT también atribuye la muerte de otros dos pacientes de 92 y 93 años el 13 de diciembre que estuvieron “aguardando en urgencias de 58 a 70 horas”.

La Intersindical denuncia que la saturación del servicio de urgencias es “crónica, conocida y denunciada diariamente en las redes sociales”, asegura en un comunicado. La entidad detalla que cada día “entre 20 y 40 pacientes superan las 24 horas en urgencias, cuando está demostrado que ello puede comportar un empeoramiento de la salud”. “La saturación de las urgencias favorece el error humano, incrementa la mortalidad hospitalaria”, incide la entidad.

Las organizaciones sindicales critican que los más afectados son los colectivos más vulnerables, como la gente mayor. En una publicación en la red X, un perfil que denuncia el estado de las urgencias del Hospital del Mar indicaba que el lunes había 230 pacientes esperando en este servicio, de los cuales 61 superaban las 24 horas, llegando hasta las 114 horas. Entre los afectados, varias personas entre 80 y 95 años, con esperas de hasta 100 horas. “Una mayor estancia en urgencias incrementa el riesgo, aumenta significativamente las posibilidades de delirio y agitación, especialmente en personas mayores, que se asocia a mayor riesgo de mortalidad”, destaca la Intersindical.

El sindicato denuncia que el retraso en la transferencia de pacientes con necesidad de vigilancia intensiva en la UCI está directamente asociado con resultados adversos y en tasas de mortalidad más altas. Desde hace semanas, el sindicato publica en redes sociales los datos de entrada en urgencias, que tienen una capacidad de 110 pacientes, pero que según la organización las cifras se sitúan entre los 160 y los 200. “En 2017, el exconsejero de Salud Toni Comín, marcó el objetivo de que en 2021 ningún paciente permaneciera más de 24 horas en urgencias, y estamos en 2025. Se ha superado la capacidad prevista en un 209%”, aseguran.

La consejera de Salud Olga Pané ha asegurado, en una entrevista a La 2Cat, que su Departamento no ha recibido ninguna notificación. Asimismo, la consejera ha rechazado las críticas y denuncias de los sindicatos, asegurando que lo hacen para “darse notoriedad” y ha negado que las urgencias de los centros sanitarios catalanes estén colapsadas. El mismo hospital también asegura que no ha recibido la denuncia de forma oficial.

Fuentes del centro hospitalario, consultadas por este diario, desmienten que el paciente fallecido estuviera desatendido y que se encontraba en todo momento “dentro del circuito” del servicio médico, pero que “presentaba un cuadro clínico complejo”.