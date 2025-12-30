Dabiz Muñoz vuelve a meterse en el vestido de las Campanadas de Cristina Pedroche: “No te pido que me superes, al menos iguálame”

Es la undécima vez que el chef se enfunda en el traje de Nochevieja de su mujer para compartirlo en redes sociales. “Lo mismo el año que viene no puedo ponérmelo”, anticipa sobre lo que llevará mañana la presentadora, que volverá a despedir el año en Antena 3, La Sexta y Atresplayer

“No sé si podrá ponerse el vestido de mañana la verdad…”, decía Cristina Pedroche hace justo un año, el 30 de diciembre de 2024, después de que su marido, Dabiz Muñoz, publicase una imagen con su vestido de las Campanadas anteriores por décimo año consecutivo. Sin embargo, el reconocido chef lo ha vuelto hacer. Este 30 de diciembre de 2025 ha vuelto a cumplir con lo que ya se ha convertido en una tradición navideña, y ha compartido con sus 1,5 millones de seguidores un par de fotos nuevas: una de él vestido con el traje de Nochevieja de Pedroche de 2024, y otra con una comparativa de ambos luciéndolo. “Siento tener que decirlo yo, pero se me cae el flow a puñados de los bolsillos”, bromea en el texto que acompaña a las imágenes. Y deja un recado a su mujer, que será la encargada de volver a despedir el año junto a Alberto Chicote y Santiago Segura en Antena 3, La Sexta y Atresplayer: “No te pido que me superes, Pedroche, ¡¡¡al menos iguálame!!! Aunque lo mismo el año que viene no puedo ponérmelo yo”.

Este es el undécimo posado navideño que Dabiz Muñoz comparte con sus seguidores vestido con el traje de Nochevieja de Cristina Pedroche. Esta vez, se trata de un vestido del que emergían 40 pezones con 8.500 cristales creados con leche materna, la que la presentadora conservó durante su primera lactancia, y que, según explicó el año pasado, quería que fueran un símbolo de protección a la infancia, la causa social vinculada a su traje el año pasado. El objetivo de Pedroche era alzar la voz, de la mano de UNICEF España, “para defender a los niños frente a cualquier tipo de violencia, abuso y explotación”. Una vez más, Muñoz ha conseguido enfundarse en el diseño de VIVASCARRIÓN, la firma de sombrerería de alta costura encargada de realizar las tres piezas del traje: tocado, corsé y guardainfante.

La foto del cocinero, casi tan esperada para algunos como la propia revelación del vestido de su mujer, se ha llenado enseguida de me gustas y comentarios. “Mañana gran noche...”, ha anticipado Josie, el estilista encargado de todos los looks de Nochevieja de la presentadora durante los últimos años. “Esto sí que es cultura de España”, han comentado entre emoticonos de risas desde el perfil de SpainSays.

Pedroche ha añadido la publicación también a su perfil de Instagram, donde le siguen tres millones de personas. La Nochevieja del año pasado fue un momento muy especial para la pareja, ya que al desvelar el vestido, la presentadora también confirmó que estaba embarazada de su segundo hijo juntos, algo que habían anticipado en redes sociales tres días antes, pero que algunos se tomaron como una broma al tratarse del Día de los Inocentes (28 de diciembre).

La mediática pareja amplió su familia con el pasado 17 de julio, con el nacimiento de Isai, que nació tres días después de la fecha de cumpleaños de su primogénita, Laia, nacida el 14 de julio de 2023. La noticia de ese primer embarazo se dio a conocer de manera abrupta, por presión mediática y no del modo que ellos hubiesen querido, ya que fue la portada de una revista del corazón la que filtró la información sin que ellos lo supieran. “No hemos podido elegir ni cuándo ni cómo dábamos la noticia. No nos han dejado. No han sido nuestros tiempos ni nuestras formas y eso nos ha puesto muy tristes. Hay líneas rojas que nunca se deberían cruzar. Porque había mucha gente importante para nosotros, gente de nuestra familia que no sabía nada, además de que todavía no era seguro decirlo. Ni nos llamaron para confirmar o desmentir”, explicó entonces la pareja. La presentadora y el chef se dieron el “sí, quiero” en una ceremonia muy íntima celebrada en su casa de Vallecas, con solo sus padres y un notario presentes, vestidos con vaqueros y zapatillas.