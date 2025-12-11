Sumar endurece el tono contra el PSOE y le “exige” una investigación interna y que no reaccione solo ‘a posteriori’

En un final de año nefasto para el PSOE, con una cascada de casos de corrupción y acoso vinculados al entorno del partido que están dañando gravemente su imagen y la del Ejecutivo, Sumar ha elevado el tono este jueves contra el socio de Gobierno. El portavoz parlamentario de Izquierda Unida en el Congreso, Enrique Santiago, ha exigido a la formación una investigación que permita esclarecer su situación interna y ha afeado que solo reaccione “a posteriori” ante los titulares de denuncias que se han ido sucediendo en los últimos meses.

Desde el caso Koldo, Ábalos y Cerdán, las detenciones de Leire Díez y el expresidente de la SEPI Vicente Fernández Guerrero, o las acusaciones por acoso contra Francisco Salazar y el aún alcalde de Monforte de Lemos, José Tomé, Santiago ha calificado de “horrible” la reacción del partido. “Nos sorprende que el PSOE no haga una tarea prospectiva para investigar y verificar cuántas problemáticas como las que están saliendo tiene dentro”, ha señalado este mediodía en los pasillos de la Cámara baja.

“Nos parece muy mal que vaya reaccionando a posteriori, nos parece horrible”, ha incidido antes de comparar el procedimiento en IU del que, en su opinión, se está viendo en la dirección socialista. “Nosotros, en el momento en el que tenemos la más mínima advertencia de que hay alguna persona que puede incurrir en un comportamiento no ético o ilícito, abrimos todo tipo de investigaciones, e incluso cautelarmente, nuestros estatutos plantean el cese de militancia. Le exigiría al PSOE que tuviera una actitud mucho más proactiva, porque no podemos estar todos los días con una nueva noticia. Que revisen todas las problemáticas que tengan dentro y que intenten adelantarse a los acontecimientos”, ha concluido muy duro Santiago.

Pese a todo, el portavoz adjunto de Sumar ha defendido que el Gobierno “no está en descomposición”, como asegura el PP. “El grupo parlamentario y todos nuestros ministros vamos a trabajar para darle la máxima estabilidad porque España está destacando en estos momentos en Europa por hacer políticas que mejoran la vida de la gente y somos un ejemplo a seguir. Por eso pedimos al PSOE que tome todas las medidas necesarias para que podamos seguir haciendo esas tareas”, ha subrayado.

El diputado también ha cargado contra la formación que lidera Alberto Núñez Feijóo por permitir que el alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, mantenga su acta de senador y siga al frente de la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara alta tras la denuncia del PSOE ante la Fiscalía del Supremo por presuntos delitos de malversación, tráfico de influencias y abuso sexual. Pese a haber suspendido temporalmente su militancia, Landaluce conserva todos sus cargos institucionales. “El PP tendría que hacerle dimitir de inmediato de todas las responsabilidades que ostenta por haber sido miembro del Partido Popular”, ha apostillado. En el mismo sentido, ha mostrado “preocupación” por el hecho de que Tomé, hasta este miércoles presidente de la Diputación de Lugo, siga al frente del Ayuntamiento de Monforte de Lemos.

Mientras, desde Ginebra y preguntada por el continuo goteo de casos de corrupción, la vicepresidenta Yolanda Díaz ha dirigido sus dardos a las derechas, al censurar el bloqueo a medidas como la agencia para prevenir este tipo de delitos en la Administración que PP, Vox y Junts tumbaron en septiembre en el Congreso. “Desde julio no escucho ninguna propuesta”, ha manifestado.