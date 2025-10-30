Quién es Alejo Miranda de Larra, el senador del PP que interroga a Pedro Sánchez en la ‘comisión Koldo’

Con “maneras y oratoria de abogado”, como repiten sus compañeros de partido, el senador del PP Alejo Miranda de Larra ha asumido el papel de interrogar a Pedro Sánchez en la comisión de investigación del caso Koldo en el Senado. Parlamentario electo por Cuenca, nacido en 1981, ha sido uno de los senadores principales del Partido Popular en los trabajos del órgano que indaga sobre la presunta red de cobro de comisiones a cambio de contratos públicos, en cuyas sesiones utiliza expresiones como “¿desmiente usted tajantemente?” —lanzadas a los comparecientes como si de un juicio se tratara—, o “retiro mis anteriores preguntas” —cuando es reprendido por la presidencia por desviar el tema del objeto de la comisión o perder el tiempo—.

Antes de su entrada en la Cámara alta, como senador en 2023, Miranda de Larra desempeñó distintos cargos públicos de confianza en la Comunidad de Madrid, con un papel preponderante durante la pandemia como director general de Infraestructuras Sanitarias. Ideólogo del Hospital Isabel Zendal, centro sanitario enfocado en atender a los enfermos de covid-19, sufrió en sus propias carnes la dureza del coronavirus: estuvo ingresado en la UCI con 40 años tras contraer la enfermedad.

“Mientras los otros estaban robando, él estaba muriendo por covid”, señalan fuentes de Génova sobre el senador. Este es uno de los motivos que han llevado a Alberto Núñez Feijóo a designarle para el puesto de este jueves en el Senado. Con esa carta de presentación, el PP puede contraponer su ingreso por coronavirus frente a la compra corrupta de material sanitario durante la pandemia a cambio de comisiones de la supuesta trama que investiga el Tribunal Supremo. Y bajo esa premisa se ha presentado Miranda de Larra, al inicio de su intervención en el Senado.

“No solo soy la persona que le va a hacer hoy preguntas, soy también una víctima de la covid. Gracias al esfuerzo de los profesionales sanitarios, y también gracias a lo que pude luchar por mi vida, estoy hoy aquí para hacerle preguntas”, ha dicho el senador popular al presidente del Gobierno durante la sesión de este jueves. “Mientras, su número dos y su número tres, en quienes ustedes confiaron, estaban intentando hacerse de oro a costa del sufrimiento de muchas personas”, ha añadido durante el último turno de palabra de la jornada, que corresponde a los populares por ser el partido con mayor representación en la Cámara alta.

Miranda de Larra es licenciado en Derecho y tiene formación complementaria con un Máster en Administración de Empresas y otro en Tributación y Asesoría Fiscal. Y durante siete años ostentó distintos cargos en la Comunidad de Madrid. Durante la pandemia, como director General de Infraestructuras Sanitarias, inauguró el hospital Zendal junto al entonces líder del PP, Pablo Casado, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Entonces, se viralizó un vídeo de los tres durante aquella jornada en el que Casado pregunta: “¿Aquí hay quirófanos?”. Ayuso queda callada y Miranda de Larra responde. “Aquí hay salas de procedimiento”, dando a entender que quirófanos no había.

Antes de su puesto como director General de Infraestructuras Sanitarias, fue director la Agencia de Vivienda Social (IVIMA), trabajó en el gabinete de la Presidenta de la Comunidad de Madrid y ejerció como consejero técnico del Ayuntamiento de la capital. Como emprendedor, “fundó su propia start-up de consultoría tecnológica”, según concreta él mismo en su biografía del Senado. También es descendiente del escritor, periodista y político Mariano José de Larra.

El hoy senador popular llegó tras las elecciones generales de julio de 2023 a la Cámara alta y pasó a ser portavoz adjunto del grupo parlamentario popular, con mayoría absoluta en la institución. “Es muy buen interrogador”, reiteran en el equipo de Feijóo como otra de las razones para haber sido elegido como el senador del PP que este jueves pregunte al presidente del Gobierno. En su entorno alegan que se toma las intervenciones en la comisión de investigación como si se tratara del alegato de un abogado en medio de un juicio. Este jueves, frente a las reprimendas del presidente de la comisión, el popular Eloy Suárez, que le acusaba de perder tiempo o desviarse del tema objeto de estudio, ha contraatacado en varias ocasiones repitiendo: “¡Renuncio a las preguntas anteriores!”.

En la dirección nacional del PP, el parlamentario tiene el puesto de secretario de análisis a nivel nacional. Miranda de Larra ha dedicado buena parte de los últimos meses sumergido en los papeles de la comisión de investigación —constituida hace año y medio—, implicado con sus compañeros para preparar las sesiones propias y ajenas. Eso sí, para la sesión de este jueves ha contado con la colaboración estrecha de la sala de máquinas del PP, en el número 13 de la calle de Génova, donde asesores del Partido Popular han elaborado un cuestionario de unas 100 preguntas que le sirven de guía en los 50 minutos que tiene para cuestionar al presidente del Gobierno.

Entre los comparecientes a quienes ha interrogado Miranda de Larra en la comisión de investigación del caso Koldo se encuentra la presidenta de Navarra, la socialista María Chivite, o la exmilitante socialista Leire Díez.