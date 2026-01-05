Ayuso acusa a Zapatero de haberse lucrado en Venezuela y dice que está siendo investigado por EE UU

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha cargado este lunes contra el expresidente socialista del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, al que ha acusado de “blanquear” al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela para “lucrarse”, motivo, ha dicho la líder conservadora, por el que estaría siendo “investigado” por EE UU. La baronesa del PP se ha hecho así eco de una noticia publicada por Vozpopuli, y titulada: “Zapatero figura entre los 64 investigados en un expediente judicial de Nueva York por colaborar con el régimen de Maduro”. Al respecto, el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, ha dicho que el PP tiene “una obsesión ridícula” con el expresidente. Con estas palabras, Ayuso va más lejos en los ataques contra Zapatero que los lanzados por el resto de líderes de su partido y toma de nuevo la delantera en el discurso contra el Gobierno.

“Aquí el único que se ha ido lucrando ha sido Zapatero, y otros que han blanqueado al régimen y han permitido que se financien redes, que China, Rusia, e Irán, se lucren con la vida de los venezolanos”, ha dicho Díaz Ayuso durante una entrevista en Antena 3 centrada en la intervención de EE UU en el país americano. “Hace falta de una santa vez que dé explicaciones de por qué ha blanqueado, representado, buscado la legitimación del régimen, buscado negocios”, ha seguido.

“Qué tiene que ver con el asunto de Plus Ultra”, ha añadido sobre el rescate de la aerolínea, que Anticorrupción investiga por su presunto uso para blanquear fondos de Venezuela en Francia, Suiza y España. Y ha rematado: “Debería dar una rueda de prensa urgente e ir a comparecer al Senado, que el PP se lo va a pedir”.

Ayuso también ha cargado contra el gobierno de Pedro Sánchez (PSOE), al que ha acusado de apostar por una política exterior “en contra y a espaldas del pueblo español” y ha defendido el papel de la opositora María Corina Machado en el futuro de Venezuela. Además, la presidenta de Madrid ha citado “los numerosos informes” que denuncian a Venezuela como “Estado criminal funcional” con torturas sistemáticas y presos políticos.