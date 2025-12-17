La Fiscalía de Portugal archiva la investigación sobre la empresa familiar del primer ministro Montenegro

El primer ministro de Portugal, Luís Montenegro, puede respirar tranquilo. El caso que le ha estado persiguiendo desde que se conoció que su empresa familiar, Spinumviva, había seguido recibiendo aportaciones de empresas tras su llegada al Gobierno se ha diluido en la vía judicial. La Fiscalía General de la República ha informado en la tarde del miércoles que ha archivado la investigación abierta en marzo al no encontrar indicios de prácticas delictivas.

Después de solicitar información a las empresas que habían contratado a la sociedad de Montenegro, al propio primer ministro y sus dos hijos, que han recibido este año el traspaso de la sociedad, los investigadores concluyeron que no han apreciado ningún tipo de delito. Las investigaciones se habían abierto tras la presentación de varias denuncias anónimas contra el primer ministro que apuntaban hacia varias posibles irregularidades, como la existencia de pagos indebidos a la sociedad familiar o el cobro por servicios prestados superior a los precios de mercado.

La averiguación preventiva es una herramienta que permite profundizar en un caso cuando aún no hay indicios suficientes que justifiquen la apertura de una investigación formal. Con el archivo anunciado este miércoles por la Fiscalía, el primer ministro puede afrontar la legislatura sin la sombra de un escándalo que provocó la caída de su primer Gobierno el pasado marzo y la convocatoria de nuevas elecciones anticipadas, que le dieron una victoria más holgada que la anterior aunque sin mayoría absoluta.

El triunfo electoral, sumado al descalabro del Partido Socialista que había denunciado la existencia de un conflicto de intereses en el caso, dio aire político a Montenegro, que consideró que las urnas habían pasado página en el asunto. Quedaba pendiente, sin embargo, la investigación de la Fiscalía. El archivo judicial es, por tanto, un gran balón de oxígeno para el primer ministro que, pese a su dependencia parlamentaria de otras fuerzas, tiene intención de agotar la legislatura.

Spinumviva fue fundada por Montenegro en 2021, cuando estaba más volcado en su trabajo profesional como abogado, y traspasada a su esposa, Carla Montenegro, al año siguiente, cuando retomó la actividad política. La empresa mantuvo su actividad y, entre sus clientes, figuran varias empresas que hacían pagos mensuales por cuestiones variadas como el asesoramiento en protección de datos o la reestructuración de negocios. Estos ingresos se mantuvieron cuando Luís Montenegro se convirtió en primer ministro. El hecho de estar casado en régimen de gananciales le convertía en beneficiario directo de los ingresos de Spinumviva, lo que podría entrar en el terreno del conflicto de intereses. Este año la pareja ha dejado en manos de sus dos hijos la empresa familiar.