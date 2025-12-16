Ir al contenido
Aduanas cesa a Alex Tonatiuh Márquez, su cuestionado encargado de combate a la corrupción

El alto funcionario, director de investigación aduanera, ha sido señalado por su lujoso estilo de vida y fue denunciado públicamente en el sexenio de López Obrador

Carlos Carabaña
Carlos Carabaña
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció este martes que Alex Tonatiuh Márquez Hernández, director de Investigación Aduanera en la Agencia Nacional de Aduanas, ha sido separado de su cargo. Márquez Hernández, que tenía la tarea de investigar delitos en las operaciones de comercio exterior, había sido señalado por llevar un estilo de vida demasiado lujoso para sus ingresos y a principios de diciembre se hizo público que Estados Unidos le había cancelado su visa. Además, durante su primer periodo en Aduanas en 2023, hubo denuncias públicas contra él.

De acuerdo con Sheinbaum, la decisión de que Márquez Hernández dejara el cargo fue del director de Aduanas, Rafael Fernando Marín Mollinedo. Lo que la presidenta ha evitado comentar es si este cese está relacionado con alguna investigación por delitos relacionados con las Aduanas, como puede ser el contrabando de combustible o mercancías. “No somos tapadera de nadie, actuamos con honestidad y con responsabilidad”, dijo Sheinbaum, “no hay nada en este momento para que pueda decirse que hay algún delito en particular”.

(Información en desarrollo).

Sobre la firma

Carlos Carabaña
Carlos Carabaña
Periodista de EL PAÍS en México. Se especializa en investigar campos como medio ambiente, derechos humanos o corrupción. Es licenciado en Bellas Artes y máster por la Escuela de Periodismo UAM-EL PAÍS.
