Aduanas cesa a Alex Tonatiuh Márquez, su cuestionado encargado de combate a la corrupción
El alto funcionario, director de investigación aduanera, ha sido señalado por su lujoso estilo de vida y fue denunciado públicamente en el sexenio de López Obrador
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció este martes que Alex Tonatiuh Márquez Hernández, director de Investigación Aduanera en la Agencia Nacional de Aduanas, ha sido separado de su cargo. Márquez Hernández, que tenía la tarea de investigar delitos en las operaciones de comercio exterior, había sido señalado por llevar un estilo de vida demasiado lujoso para sus ingresos y a principios de diciembre se hizo público que Estados Unidos le había cancelado su visa. Además, durante su primer periodo en Aduanas en 2023, hubo denuncias públicas contra él.
De acuerdo con Sheinbaum, la decisión de que Márquez Hernández dejara el cargo fue del director de Aduanas, Rafael Fernando Marín Mollinedo. Lo que la presidenta ha evitado comentar es si este cese está relacionado con alguna investigación por delitos relacionados con las Aduanas, como puede ser el contrabando de combustible o mercancías. “No somos tapadera de nadie, actuamos con honestidad y con responsabilidad”, dijo Sheinbaum, “no hay nada en este momento para que pueda decirse que hay algún delito en particular”.
(Información en desarrollo).
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.Flecha
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.
Sobre la firma
Más información
Archivado En
Últimas noticias
Aitana Bonmatí y su tercer The Best: premio a un año exitoso, con más partidos que nunca y una fractura en el peroné
La comarca con mayor renta de Extremadura teme por el cierre de Almaraz: “Al Gobierno no le va a quedar más remedio que prorrogar”
Detenidos 44 gendarmes por una red de corrupción en las cárceles chilenas
Aduanas cesa a Alex Tonatiuh Márquez, su cuestionado encargado de combate a la corrupción
Lo más visto
- Sheinbaum, sobre el triunfo de la ultraderecha en Chile: “Es un momento de reflexión para los movimientos progresistas en América Latina”
- El juez cancela la audiencia y pone en suspenso el proceso contra María Amparo Casar
- El panadero Richard Hart pide disculpas a México tras decir que en el país “no existe la cultura del pan”
- Godoy apresura las investigaciones sobre la corrupción del pasado y contra opositores
- El presidente de Miss Universo castiga a México y traslada su sede administrativa a Nueva York