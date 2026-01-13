Ir al contenido
Artículos estrictamente de opinión que responden al estilo propio del autor. Estos textos de opinión han de basarse en datos verificados y ser respetuosos con las personas aunque se critiquen sus actos. Todas las columnas de opinión de personas ajenas a la Redacción de EL PAÍS llevarán, tras la última línea, un pie de autor —por conocido que éste sea— donde se indique el cargo, título, militancia política (en su caso) u ocupación principal, o la que esté o estuvo relacionada con el tema abordado

Marc Giró y la que se avecina

La tele grabada siempre corre el peligro de caducar antes de emitirse, pero lo que vamos a ver este martes supera cualquier hito en los anacronismos

Paloma Rando
Paloma Rando
La tele grabada siempre corre el peligro de caducar antes de emitirse, pero lo que vamos a ver este martes supera cualquier hito en los anacronismos: en la entrega de Late Xou que ofrecerá La 1, Marc Giró entrevista a Sonia y Selena. Expresentador de RTVE entrevista a exdúo musical; ahí la llevas, báilala. Esto es un programa vintage y no Saber y ganar. O un ejemplo incontestable del don de la ubicuidad porque al mismo tiempo Sonia está en el GH Dúo de Telecinco y otro, Giró, es ya chico La Sexta. Solo nos falta que a Selena la llame Toni Cantó para levantar los tramos de su programa que están en cero técnico.

Igual que se hizo el llanto y el crujir de dientes cuando Sonia y Selena anunciaron su separación, a pesar de que, desde que las conocemos, han pasado más tiempo separadas que juntas, hay gente que ya se encuentra en modo Cayetana Álvarez de Toledo contra Manuela Carmena —arrebato, por cierto, que acaba de cumplir 10 años— y que no le perdonará jamás a Marc Giró haberse dejado seducir por Atresmedia.

Giró, según los inquebrantables de espíritu, se tendría que haber quedado protegiendo los estudios de Sant Cugat, cual Agustina de Aragón catódica, de la eventual llegada de los que no saben si entrarán en RTVE con motosierra o lanzallamas —ojalá no lleguen porque no se decidan— y que le señalaron a él directamente. Esas almas puras, además, consideran que ir a trabajar en la cadena en la que tendrá de vecinos de parrilla a El Gran Wyoming y Jordi Évole es una traición ideológica y no la alternativa más lógica ante el fin de su contrato con RTVE, que ya en su día se cerró in extremis. A estos se les unen todos los que criticaban la presencia de Giró en la pública y que, por supuesto, ahora critican la presencia de Giró en la privada, porque lo que les molesta a estos, que ven la generación de cristal en el ojo ajeno y no la viga de piel fina en el propio, es la presencia de Giró.

Se ha quedado viejo, sí, este Late Xou antes de emitirse. Pero su anterior entrega está más vigente que nunca. En su arranque, Giró, parodiando a un gurú de las buenas maneras y el saber estar, recomendaba airear los visones meses antes de vestirlos: “Además, acuérdate que en democracia el olor a naftalina está muy mal visto. Pero no te preocupes: si todo va según el plan previsto, podrás dejar de disimular definitivamente muy pronto”. La que se avecina.

Paloma Rando
Paloma Rando
Redactora, columnista y guionista de televisión. Empezó a trabajar en el medio en 2006, en el departamento de vestuario de diferentes series, y dio el salto a guion en 2012. Su último trabajo emitido es 'Señoras del (h)AMPA'. Ha desarrollado series para Alea Media, Shine Iberia, Secuoya, Zeta studios y Suma content, entre otras productoras.
