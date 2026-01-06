La televisión no será revolucionada

Como corresponde a estas fechas, andaba pergeñando una lista de deseos para la televisión que viene y reflexionando sobre algunas de sus mayores incógnitas en este 2026. ¿Conseguirá Netflix comprar Warner? ¿Qué decisiones de producción se tomarán en Movistar + ahora que afronta su primer año nuevo tras el cambio de su directiva? ¿Saldrá Telecinco del coma? ¿Quebrará La 1 el reinado de Antena 3 en algún mes del año ahora que no se llevan ni medio punto de audiencia? ¿Qué sucederá con la nueva concesión de TDT que aprobó el Gobierno? ¿Cuánto seguirá perdiendo la televisión tradicional frente al streaming? ¿Volverá a cambiar de nombre HBO? El Señor me hizo preguntona, pero no profeta.

Como trabajadora del sector, además, pienso no solo en los movimientos de los grandes actores del juego, sino en la trastienda, donde, créanme, hay mucha tela que cortar. Solo en mi gremio, el de los guionistas, podemos ir de lo individual —las condiciones abusivas impuestas por algunas productoras, el robo de créditos de guion y de creación por parte de guionistas con más poder o de productores que no escriben y, por tanto, no tienen derecho a arrogárselos— a lo general —la amenaza de la IA generativa y sus trapacerías con respecto a la propiedad intelectual—. Los deseos en este sentido son sencillos: más asociacionismo y mayor cobertura legal. Y no son un brindis al sol. El poderoso sindicato de guionistas norteamericano, vía huelga, fue capaz de ponerle puertas al campo de la IA generativa en su negociado. Open AI acaba de perder un juicio en Alemania donde ha sido condenada por vulnerar el copyright. Hay luz al final del túnel.

Y digo que andaba pergeñando una lista, así en pasado, porque mientras lo hacía y valoraba en qué lugar quedan la tele y las plataformas en el reino de YouTube, sucedió lo de Venezuela. La televisión —en este caso La 1 y La Sexta— volvió a demostrar su enorme importancia, que reside, no ya en el directo, sino en el valor añadido de su capacidad de reacción y de curadoría, de su músculo. Y la audiencia respondió. El propio medio ha abaratado hasta regalarla la etiqueta de experto, me hago cargo, pero ahora para escuchar sin orden ni concierto a cualquiera hablar de cualquier cosa ya está TikTok. La tele seguirá siendo no sé si mayoritaria, pero sí esencial si consigue alumbrar. Ojalá se empeñe en ello.