‘Torrente presidente’ recauda 6,9 millones de euros en su primer fin de semana: el cuarto mejor estreno español de la historia

La sexta entrega de la creación de Santiago Segura solo es superada por ‘Lo imposible’ y por otros dos filmes de la saga: ‘Torrente 4′ y ‘3′

Torrente presidente, la sexta entrega de la saga pergeñada por Santiago Segura, ha recibido un apoyo masivo en taquilla que la coloca en el cuarto mejor estreno español de la historia con 6,9 millones de euros de recaudación. Son datos del medidor Comscore del fin de semana, ya que la película se estrenó el pasado viernes 13 de marzo. Con estos 6,9 millones, Torrente presidente se posiciona en el cuatro lugar de mayor recaudación de una película española en el primer fin de semana. Lo imposible (2012), de Juan Antonio Bayona, lidera la clasificación con 8,9 millones de euros. Le siguen otras dos películas de la saga de Segura: Torrente 4: Lethal Crisis (2011), con 8,4 millones, y Torrente 3: El Protector (2005), con 7,2 millones.

Torrente presidente se estrenó en 1.000 cines de España. Si acudimos a los datos del año pasado, solo una película supera a Torrente presidente, pero computado todo el año y no solo el primer fin de semana. Se da la circunstancia de que este filme lo firma el mismo Segura: Padre no hay más que uno 5 sumó 13,4 millones de euros en todo 2025; le sigue El cautivo con 5,2 millones de euros.

A continuación, desglosamos el número de espectadores de las películas de Santiago Segura. Son datos del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA).

Torrente. 3.010.736 espectadores

Torrente 2. 5.321.969

Torrente 3. 3.575.759

Torrente 4. 2.632.922

Torrente 5. 1.803.259

Padre no hay más que uno. 2.495.863

Padre no hay más que uno 2. 2.317.890

Padre no hay más que uno 3. 2.707.038

Padre no hay más que uno 4. 2.179.045

Padre no hay más que uno 5. 2.043.434

De media con sus dos sagas principales suman 2,8 millones de espectadores por película

A todo tren. Destino Asturias. 1.500.811 espectadores

A todo tren 2. 779.890

Torrente 2 y 3 están en el top 10 de las películas más vistas de la historia de España. Pero la 2, la más vista, se coloca en el sexto puesto de toda la historia del cine español. Gana Ocho apellidos vascos, con 9,3 millones de espectadores, seguido de Los otros, con 6,4, y Lo imposible, con 6,1.

Torrente 1 y 4, en el top 20. O sea, que cuatro de las cinco de la saga de Torrente están entre las 20 más vistas de la historia.