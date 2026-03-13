‘Torrente presidente’: soez, excesiva y por momentos muy divertida

La caricatura de Vox es lo más gracioso de la nueva entrega de la saga, con Willy Bárcenas, El pequeño Nicolás, Mariano Rajoy, Alec Baldwin y Kevin Spacey en sus filas

Género de opinión que describe, elogia o censura, en todo o en parte, una obra cultural o de entretenimiento. Siempre debe escribirla un experto en la materia

Santiago Segura ha convertido el estreno de Torrente presidente en un fundido en negro sin datos ni información para los primeros espectadores de la sexta entrega de la saga de su personaje más popular y polémico, el expolicía franquista, machista, racista y del Atleti José Luis Torrente. La película se estrena hoy viernes en toda España en 1.000 pantallas en las que el siempre zafio y repugnante Torrente encontrará un nuevo sentido a su vida en las filas de Nox, trasunto sin disimulos del partido de ultraderecha Vox.

Si los títulos de crédito de la saga solían mirarse en James Bond, ahora lo hacen en la televisión ingenua de los años de la Transición y aquello de “Habla, pueblo, habla”. Después de 12 años desde Operación Eurovegas, Torrente no habla, vomita, y entre su pus, caspa y grasa se esconde alguna que otra perla. Torrente presidente es soez, excesiva y por momentos muy divertida.

La caricatura del partido de Santiago Abascal (un grupo de “cayetanos” y “madridistas”) centra lo mejor de una comedia abrumadora en su desfile de nombres propios (entre ellos los de figuras internacionales como Alec Baldwin y Kevin Spacey), que logra sus gags y trama más aguda en su visión de un populismo oportunista capaz de integrar en sus filas a un descerebrado como Torrente. Desde el líder embriagado de testosterona (Jacobo Carrascal) que interpreta Ramón Langa a esa cuadrilla de atildados asesores de chaqueta, corbata y jersey al hombro que interpretan Carlos Areces, Willy Bárcenas, Coté Soler o El pequeño Nicolás, las lustrosas oficinas de Nox son el contrapunto al bar guarro donde se reúne Torrente con su panda de amigos-frikis (“el verdadero pueblo”) y Gabino Diego a la cabeza.

Santiago Segura como Torrente en 'Torrente, el brazo tonto de la ley' (1998). Guillermo Pascual (Cover/Getty Images)

La lista entre actores y cameos vuelve a ser interminable y en ella resuenan personajes y situaciones de las cinco películas anteriores de la saga y también muchos rostros de la actualidad televisiva. Aunque el escarnio se centra en Nox, el resto de partidos políticos se miran en el espejo deformado de un debate televisivo en el que participan Restar, PSAE, Pudimos y Pape. Segura se despacha aquí a gusto con la corrección política, sacando toda su tralla contra el lenguaje inclusivo o el insulto a minorías. Puro torrentismo, pero la acidez de la película se devalúa por su necesidad algo forzada de equilibrar los palos.

Una captura del vídeo del rodaje de 'Torrente presidente' en el que el protagonista participa en un mitin del partido NOX.

En estos 12 años sin Torrente el mundo ha dado un vuelco que no se lo pone fácil a esta nueva entrega. Hoy ya sabemos que la realidad ha superado a la ficción y quizá por eso la caricatura de una caricatura (Donald Trump) no resulta tan graciosa, aunque ver a Torrente darle la mano al Payaso en Jefe tenga su miga. Sin embargo, la película crece cuando el chiste centra el tiro y no se va por las ramas geopolíticas, del genial gag final de Willy Bárcenas, a la autoparodia de Mariano Rajoy, la despedida más allá del final de Torrente o la burla al hombre “más poderoso de España, Florentino Pérez” (que como a Ábalos, solo se le nombra), son algunos de los mejores latigazos de una sátira que nutre su visión de la derecha populista de esa fuente inagotable que son el cuñadismo y la cutrez patria.