Ir al contenido
_
_
_
_
Televisión
Columna
Artículos estrictamente de opinión que responden al estilo propio del autor. Estos textos de opinión han de basarse en datos verificados y ser respetuosos con las personas aunque se critiquen sus actos. Todas las columnas de opinión de personas ajenas a la Redacción de EL PAÍS llevarán, tras la última línea, un pie de autor —por conocido que éste sea— donde se indique el cargo, título, militancia política (en su caso) u ocupación principal, o la que esté o estuvo relacionada con el tema abordado

Vuelve a la tele por Navidad

Antes, en estas fechas, uno podía ver ‘Qué bello es vivir’, ‘La gran familia’ o ‘Los fantasmas atacan al jefe’. Ahora también, solo que tiene que ir uno a buscarlas a las plataformas que las albergan, donde tal vez pueden no estar mañana

Paloma Rando
Paloma Rando
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace
Ir a los comentarios

A Christmas Carol. No, no se preocupen, no he venido a hacer una versión en columna de tele de Cuento de navidad y menos en inglés. Es solo que no me quito de la cabeza la mejor referencia reciente al clásico de Dickens: para anunciar la emisión del último capítulo de esta primera temporada de Pluribus, en las redes de Apple TV han publicado un ingenioso meme con su protagonista, Carol, con un gorro de Santa Claus, y el texto “A Christmas Carol”. Tras la cena de Nochebuena —o antes, pero a mí me gusta dejar lo mejor para el final—, quien quiera podrá sentarse frente a la pantalla a disfrutarlo, de la misma forma que muchos el año pasado, tras despedirnos de nuestras familias, nos entregamos a Luz de luna, recién añadida entonces a Filmin. Este año nos consolaremos con Friday Night Lights, la última gran incorporación de la plataforma.

Antes, por Navidad, uno se sentaba frente a la tele y podía ver Qué bello es vivir, La gran familia o Los fantasmas atacan al jefe, por seguir dickensiana. Ahora también, solo que tiene que ir uno a buscarlas a las correspondientes plataformas que las albergan hoy, donde tal vez pueden no estar mañana. Por este motivo hay quien se ha puesto en modo preparacionista y está recuperando o enriqueciendo su colección física de películas y series temiendo que se intensifique el incremento de los precios de los servicios de streaming o que algún cambalache de derechos le impida en un momento dado acceder a alguna de sus historias favoritas. The Washington Post publicó hace unos días un artículo sobre cómo los DVD y los CD están seduciendo a muchos miembros de la generación Z, no solo por el encanto de lo vintage —me duele escribir esto porque recuerdo como si fuera ayer su nacimiento, acompañado de su inevitable aura de modernidad—, sino también por el placer de la posesión.

Pero no se trata solo de preservar el acceso individual, sino de lamentar la pérdida comunitaria. El video on demand le da poder al individuo, la tele generalista a la comunidad. El calendario televisivo bebía del ordinario y, como la tele reunía a todos a su alrededor en tiempo real, era capaz de crear tradiciones catódicas. Hoy prácticamente huérfanos de ellas, al fantasma de las navidades televisivas futuras solo le queda, como en Cachitosuna de las pocas costumbres que pervive—, recurrir al pasado.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Añadir usuarioContinuar leyendo aquí

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Sobre la firma

Paloma Rando
Paloma Rando
Redactora, columnista y guionista de televisión. Empezó a trabajar en el medio en 2006, en el departamento de vestuario de diferentes series, y dio el salto a guion en 2012. Su último trabajo emitido es 'Señoras del (h)AMPA'. Ha desarrollado series para Alea Media, Shine Iberia, Secuoya, Zeta studios y Suma content, entre otras productoras.
Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Más información

Gran Hermano 20 audiencias

¿Se nos rompió ‘Gran Hermano’ de tanto usarlo?

Paloma Rando

Los abandonados, de Netflix

Paloma Rando

Archivado En

_

Últimas noticias

Lo más visto

  1. Lotería de Navidad 2025 | 79432, el primer premio de la Lotería de Navidad
  2. Comprobar Lotería de Navidad 2025: consulta la pedrea con los números premiados
  3. El Gobierno y Bildu acuerdan extender a 2026 la prohibición de desahuciar a personas vulnerables
  4. Europa presiona a Ucrania para que contenga el éxodo de jóvenes hacia los países vecinos
  5. Oona Chaplin: “Le conté a James Cameron que vivía en una cabaña en los árboles y que estaba iniciando un proyecto de permacultura con una amiga”
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos online
cursosonline
Aprende lo que quieras, cuando quieras. Da hoy tu primer paso.
Aprende lo que quieras, cuando quieras. Da hoy tu primer paso.
cursosonline
Tu vocación merece un futuro. Fórmate en Enfermería y cambia vidas.
Tu vocación merece un futuro. Fórmate en Enfermería y cambia vidas.
cursosonline
Especialízate en salud y bienestar. Tu FP en Farmacia empieza hoy.
Especialízate en salud y bienestar. Tu FP en Farmacia empieza hoy.
cursosonline
Conecta tu futuro a la energía: fórmate en instalaciones eléctricas.
Conecta tu futuro a la energía: fórmate en instalaciones eléctricas.
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
MBA en Dirección de Proyectos de Decoración de Interiores en Espacios Comerciales de Diseño
MBA en Dirección de Proyectos de Decoración de Interiores en Espacios Comerciales de Diseño
cursos
Máster en Administración de Negocios con Concentración en Inteligencia Artificial
Máster en Administración de Negocios con Concentración en Inteligencia Artificial
cursos
Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
cursos
Curso Superior de Diseño Gráfico y 'Motion Graphics'
Curso Superior de Diseño Gráfico y 'Motion Graphics'
Recomendaciones EL PAÍS
Centros
cursosonline
DIRECTORIO DE CENTROS DE FORMACIÓN
DIRECTORIO DE CENTROS DE FORMACIÓN
cursosonline
Curso Superior de Contabilidad Financiera
Curso Superior de Contabilidad Financiera
cursosonline
Máster de Diseño Gráfico y de Interiores
Máster de Diseño Gráfico y de Interiores
cursosonline
Licenciatura en Arquitectura de Interiores
Licenciatura en Arquitectura de Interiores
_
_