Ir al contenido
_
_
_
_
Televisión
Columna
Artículos estrictamente de opinión que responden al estilo propio del autor. Estos textos de opinión han de basarse en datos verificados y ser respetuosos con las personas aunque se critiquen sus actos. Todas las columnas de opinión de personas ajenas a la Redacción de EL PAÍS llevarán, tras la última línea, un pie de autor —por conocido que éste sea— donde se indique el cargo, título, militancia política (en su caso) u ocupación principal, o la que esté o estuvo relacionada con el tema abordado

¿Se nos rompió ‘Gran Hermano’ de tanto usarlo?

En estos últimos 25 años hemos pasado de imaginar vidas ajenas a tenerlas en la palma de la mano vía ‘smartphone’. La competencia, pues, es atroz

Gran Hermano 20 audiencias
Paloma Rando
Paloma Rando
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace
Ir a los comentarios

Hubo un tiempo en el que ciertos señores y ciertas señoras, muy aseñorados, utilizaban como síntoma de todo lo malo que nos ocurría en España que fuésemos uno de los países con más ediciones de Gran Hermano a las espaldas. Entre sus diferentes variantes, a lo largo de 25 años, hemos sumado 35 temporadas de GH. Nos superan países tan dispares como Estados Unidos, Reino Unido, la India; están casi a nuestro nivel Brasil y Alemania, pero que nada le impida a uno sentenciar cogiendo por los pelos un dato como cualquier otro. Para ellos los realities, con su decano a la cabeza, son la prueba irrefutable de nuestra degradación cultural, intelectual y moral –sobre confundir la cultura, la inteligencia y la bonhomía ya hablamos otro día–. No cabía, ni cabe pues, en ciertas cabezas, que haya, yo qué sé, abonados del Real que puedan recordar con fidelidad la entonación exacta con la que Nicky demandaba los papeles de la paella en Gran Hermano 6, ni buenas personas –con o sin estudios– que pasen por Salou y se acuerden sin remedio de Fresita. Condenados por ejercer el voyeurismo autorizado. Ellos se lo pierden.

Esas personas estarán de enhorabuena al comprobar que GH, tal y como lo conocemos, ha consumado su agotamiento en España, aunque quizá no lo ha hecho por los motivos que ellos desearían. ¿Se nos rompió Gran Hermano de tanto usarlo? ¿Ha llegado el fin de la era de los realities? Es sintomático que a la vez que el programa de Telecinco se desinfla, Operación Triunfo, el talent equivalente en cuanto a veteranía e impacto, también dé síntomas de desgaste.

Hay una lectura sociológica –¿se acuerdan de lo mucho que trataba de validar su cortijo Mercedes Milá tildándolo de “experimento sociológico”?–. En estos últimos 25 años hemos pasado de imaginar vidas ajenas a tenerlas en la palma de la mano vía smartphone. La competencia, pues, es atroz. El espectador potencial de realities no necesita que una cadena en horas bajas se las empaquete en un programa devenido anodino. Por eso tal vez a esa misma cadena le siguen funcionando Supervivientes y La isla de las tentaciones, porque aportan un extra de formato que no lo da ninguna red social. Y por eso también se habla tanto de La casa de los gemelos, ese espacio tan cuestionado en Youtube, lleno de personajes límite y vacío de todo lo demás. Porque para medio pelo, ninguno.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Añadir usuarioContinuar leyendo aquí

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Sobre la firma

Paloma Rando
Paloma Rando
Redactora, columnista y guionista de televisión. Empezó a trabajar en el medio en 2006, en el departamento de vestuario de diferentes series, y dio el salto a guion en 2012. Su último trabajo emitido es 'Señoras del (h)AMPA'. Ha desarrollado series para Alea Media, Shine Iberia, Secuoya, Zeta studios y Suma content, entre otras productoras.
Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Más información

Los abandonados, de Netflix

Paloma Rando
Salomé Pradas, exconsellera de emergencias en la gestión de la dana, y Gonzo, en un momento de 'Salvados'

‘Salvados’ con Salomé Pradas: La entrevista como deporte de riesgo

Paloma Rando

Archivado En

_

Últimas noticias

Lo más visto

  1. El actor y director Rob Reiner y su esposa Michele, hallados acuchillados en su mansión de Los Ángeles
  2. Un trabajador de Acciona asegura que fue el exdirector de Construcción quien le sugirió colaborar con Servinabar, la empresa a la que la UCO vincula con Cerdán
  3. El juez cree que la red de Leire Díez y el exdirector de la SEPI contó con “diversos cargos públicos” para el cobro de comisiones entre 2021 y 2023
  4. Eurovisión 2026 cierra la lista de sus países participantes, la cifra más baja desde 2004
  5. Sánchez se mueve para seguir: pacta una cita con Junqueras, anuncia un abono único y descarta tocar el Gobierno
Recomendaciones EL PAÍS
Escaparate
escaparate
Auriculares inalámbricos con Bluetooth 5.4., reducción de ruido y resistentes al agua. COMPRA POR 22,79€
Auriculares inalámbricos con Bluetooth 5.4., reducción de ruido y resistentes al agua. COMPRA POR 22,79€
escaparate
Cargador de carga rápida para iPhone de 40W y conector USB tipo C. COMPRA POR 9,99€ (17% DE DESCUENTO)
Cargador de carga rápida para iPhone de 40W y conector USB tipo C. COMPRA POR 9,99€ (17% DE DESCUENTO)
escaparate
Luz de lectura para el cuello. Con una batería de alto rendimiento, ofrece tres temperaturas de color. COMPRA POR 15,99€
Luz de lectura para el cuello. Con una batería de alto rendimiento, ofrece tres temperaturas de color. COMPRA POR 15,99€
escaparate
Luz de emergencia conectada help flash IoT+. COMPRA POR 36,95€ (33% DE DESCUENTO)
Luz de emergencia conectada help flash IoT+. COMPRA POR 36,95€ (33% DE DESCUENTO)
Recomendaciones EL PAÍS
Centros
cursosonline
Máster en Inteligencia Artificial aplicada a Marketing y Ventas
Máster en Inteligencia Artificial aplicada a Marketing y Ventas
cursosonline
Máster Universitario en Gestión de Proyectos / Project Management
Máster Universitario en Gestión de Proyectos / Project Management
cursosonline
Máster en Nutrición y Salud & Coaching, Inteligencia Emocional y PNL
Máster en Nutrición y Salud & Coaching, Inteligencia Emocional y PNL
cursosonline
Máster Universitario en Neuropsicología Clínica
Máster Universitario en Neuropsicología Clínica
Recomendaciones EL PAÍS
Centros
cursosonline
DIRECTORIO DE CENTROS DE FORMACIÓN
DIRECTORIO DE CENTROS DE FORMACIÓN
cursosonline
Curso Superior de Contabilidad Financiera
Curso Superior de Contabilidad Financiera
cursosonline
Máster de Diseño Gráfico y de Interiores
Máster de Diseño Gráfico y de Interiores
cursosonline
Licenciatura en Arquitectura de Interiores
Licenciatura en Arquitectura de Interiores
_
_