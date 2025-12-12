Ir al contenido
COLUMNA

Artículos estrictamente de opinión que responden al estilo propio del autor. Estos textos de opinión han de basarse en datos verificados y ser respetuosos con las personas aunque se critiquen sus actos. Todas las columnas de opinión de personas ajenas a la Redacción de EL PAÍS llevarán, tras la última línea, un pie de autor —por conocido que éste sea— donde se indique el cargo, título, militancia política (en su caso) u ocupación principal, o la que esté o estuvo relacionada con el tema abordado

‘La casa de los gemelos’: los han dibujado así

En esa casa conviven —es un decir— personas en permanente estado de brote

Ángeles Caballero
Ángeles Caballero
Dos hermanos, Carlos y Daniel Ramos, son creadores y promotores de La casa de los gemelos, un reality show emitido por YouTube que ha sido suspendido en varias ocasiones por la propia plataforma por saltarse las normas. Coincidiendo con la emisión de la segunda temporada, que tiene como presentador a Kiko Hernández y como ayudantes a Coto Matamoros y Víctor Sandoval, una puede imaginarse cosas.

Y una también puede leerlas, como las que se han escrito sobre el programa y que hablan de degradación e indignidad. Pero una, que esquiva como puede la superioridad moral, también sabe que el canal de YouTube de este asunto tiene más de medio millón de suscriptores, que son pura viralidad y que en los comentarios la palabra más compartidas son “fantasía” y “adictivo”. Así que me he lanzado al asunto para saber de lo que hablamos.

En esa casa conviven —es un decir— personas en permanente estado de brote. Las han dibujado y escogido así, porque nada aquí es casualidad. Hay oraciones dignas de análisis sintáctico, como esa concursante que a la que dicen que tiene el culo flácido y responde: “Mejor durito y flácido que de plástico, que eso es para los residuos”. “No eres natural, eres grasienta”, le dirá otra compañera minutos después. “Estoy hasta el coño de que te metas con el físico de la gente, puta gorda de mierda”, se gritará también, con enorme coherencia por parte de la autora.

En la casa se lanzan objetos, se escupe, se ponen a prueba las cuerdas vocales, se tiran pedos en la cara de otros y se responde con eructos. Se llaman unos a otros “maricona”, “carterista”, “basuquera”, “mora de mierda” e incluso se dicen cosas que me encantaría descifrar, como “te caben en tu cara los de Dubai”. Quizá sea que su cara es tirando a grande. Hay una muchacha que dice que tiene “el coño más bonito de España” y está muy pendiente de su “grasa anal”. Hay comentarios homófobos, racistas, gordófobos y tránsfobos. Vamos, que hay mucha España ahí metida.

Se puede contemplar como cuando nos quedamos enganchados con aquellos que hablaban de hipotecas a tipo fijo afectados por el consumo de drogas y creernos mejores a base de mofa. Pero se puede contemplar también como quien hace lo propio con La isla de las tentaciones en compañía de hijos adolescentes para convencerles del tipo de relación que no deben tener. Escoja su propia aventura.

Sobre la firma

Ángeles Caballero
Ángeles Caballero
Nació en Madrid porque en Getafe, de donde se considera, no había hospital en 1976. Estudió Periodismo por vocación y ahí sigue, a pesar de todo. Ha pasado por ABC, Actualidad Económica, Qué!, El Economista, Onda Cero, Vanity Fair y El Confidencial. Fundó Ctxt. Ahora colabora en la SER, La Sexta y en EL PAÍS hace entrevistas, crónicas y columnas.
