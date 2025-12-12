‘La casa de los gemelos’: los han dibujado así
En esa casa conviven —es un decir— personas en permanente estado de brote
Dos hermanos, Carlos y Daniel Ramos, son creadores y promotores de La casa de los gemelos, un reality show emitido por YouTube que ha sido suspendido en varias ocasiones por la propia plataforma por saltarse las normas. Coincidiendo con la emisión de la segunda temporada, que tiene como presentador a Kiko Hernández y como ayudantes a Coto Matamoros y Víctor Sandoval, una puede imaginarse cosas.
Y una también puede leerlas, como las que se han escrito sobre el programa y que hablan de degradación e indignidad. Pero una, que esquiva como puede la superioridad moral, también sabe que el canal de YouTube de este asunto tiene más de medio millón de suscriptores, que son pura viralidad y que en los comentarios la palabra más compartidas son “fantasía” y “adictivo”. Así que me he lanzado al asunto para saber de lo que hablamos.
Este reality es como si pusieran una cámara en el aula de convivencia del instituto #LaCasaDeLosGemelos2 pic.twitter.com/YHzFIbHEdE— Pico tres🦋🇵🇸 (@ksimariaksi) December 10, 2025
En esa casa conviven —es un decir— personas en permanente estado de brote. Las han dibujado y escogido así, porque nada aquí es casualidad. Hay oraciones dignas de análisis sintáctico, como esa concursante que a la que dicen que tiene el culo flácido y responde: “Mejor durito y flácido que de plástico, que eso es para los residuos”. “No eres natural, eres grasienta”, le dirá otra compañera minutos después. “Estoy hasta el coño de que te metas con el físico de la gente, puta gorda de mierda”, se gritará también, con enorme coherencia por parte de la autora.
En la casa se lanzan objetos, se escupe, se ponen a prueba las cuerdas vocales, se tiran pedos en la cara de otros y se responde con eructos. Se llaman unos a otros “maricona”, “carterista”, “basuquera”, “mora de mierda” e incluso se dicen cosas que me encantaría descifrar, como “te caben en tu cara los de Dubai”. Quizá sea que su cara es tirando a grande. Hay una muchacha que dice que tiene “el coño más bonito de España” y está muy pendiente de su “grasa anal”. Hay comentarios homófobos, racistas, gordófobos y tránsfobos. Vamos, que hay mucha España ahí metida.
Se puede contemplar como cuando nos quedamos enganchados con aquellos que hablaban de hipotecas a tipo fijo afectados por el consumo de drogas y creernos mejores a base de mofa. Pero se puede contemplar también como quien hace lo propio con La isla de las tentaciones en compañía de hijos adolescentes para convencerles del tipo de relación que no deben tener. Escoja su propia aventura.
