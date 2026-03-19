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Hoy en EL PAÍS
'PODCAST' | ATAQUE A IRÁN

La guerra en Líbano también es psicológica: “Estoy contenta de que mis hijos no estén aquí conmigo”

Más de un millón de personas se han visto obligadas a desplazarse huyendo de los ataques israelíes

Natalia SanchaAna FuentesVíctor Rojo
Madrid -
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Israel no solo bombardea Líbano; también castiga mentalmente a la población. Más de un millón de personas se han visto obligadas a desplazarse, y cada vez quedan menos lugares adonde ir.

Las constantes órdenes de evacuación y el ruido de los drones y los aviones mantienen al país árabe en un estado permanente de ansiedad y estrés. “Nos ha llegado el humo y el polvo de la explosión y el sonido ha sido muy potente”, explica un refugiado sirio residente en Beirut.

Ana Fuentes conversa con Natalia Sancha, periodista de EL PAÍS, que ha vivido en Líbano 15 años y ha recogido numerosos testimonios que muestran cómo se enfrenta la población libanesa a los constantes ataques israelíes. “Vivimos en una montaña rusa emocional, pasando de momentos de calma a momentos de miedo”, explicaba una mujer que vive “relativamente lejos” de las zonas más castigadas por los bombardeos.

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