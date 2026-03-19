Las grandes cruceristas salen de Oriente Próximo y amplían capacidad en Canarias para el próximo invierno

El fantasma del turismo masivo sobrevuela sobre Canarias. Si el pasado ejercicio ya lo cerró con la llegada de 18,4 millones de turistas extranjeros, un nuevo máximo histórico, las perspectivas para este año auguran que esa cifra seguirá creciendo, tanto por las llegadas en avión como por los que vengan en grandes cruceros. Las grandes compañías de cruceros como Costa, MSC, Royal Caribbean o TUI Cruises, habían apostado tras la pandemia por llevar sus barcos en la temporada de invierno a Oriente Próximo, la región afectada por la guerra iniciada por Estados Unidos e Israel contra Irán. Con el tráfico aéreo bloqueado y con la amenaza constante de bombas, las compañías (algunas como Costa ya lo hizo el invierno pasado) han optado por cancelar toda su programación en la zona y han ampliado sus capacidades en Canarias, que se va a erigir como el destino estrella para las vacaciones del próximo invierno en el Mediterráneo.

“La crisis en Irán no va a tener ningún impacto en nuestro negocio, ya que, al contrario que los hoteles, es muy flexible y nos permite mover los barcos hacia las zonas más seguras en caso de conflicto, como ya hicimos en otras crisis como la primavera árabe. Lo hicimos también el año pasado, cancelando la operativa en Emiratos Árabes Unidos, y este año también la hemos suspendido”, recalca Luigi Stefanelli, vicepresidente de ventas mundiales de Costa Cruceros, la filial europea del gigante estadounidense Carnival.

En una entrevista con este periódico, el directivo subraya que la principal novedad respecto al invierno pasado es que el barco que operó en Canarias (Costa Pacífica, con una capacidad de 3.700 pasajeros) será enviado para navegar en otros destinos del Mediterráneo y será reemplazado por otra embarcación, Costa Smeralda, con una capacidad de 6.600 pasajeros. “El buque insignia de la compañía estará posicionado en Canarias y operará un nuevo itinerario de siete días con Madeira, lo que aumentará significativamente su capacidad de pasajeros y elevará la experiencia ofrecida en la zona” explica el directivo.

Stefanelli recalca que la apuesta por reforzar la oferta en Canarias no solo se basa por lo sucedido en Oriente Proximo, sino también por la positiva evolución del negocio: “Todos los indicadores, como la ocupación, el precio medio o la satisfacción del cliente han funcionado muy bien desde que empezamos a explotar ese destino”.

Cubierta del Mein Schiff Relax, uno de los barcos que TUI Cruises ha operado en Canarias este último invierno

La italosuiza MSC también ha optado por cancelar su programación en Oriente Próximo para el próximo invierno y ha ampliado capacidades en Canarias. Si en el invierno comprendido entre 2024 y 2025 operó en el archipiélago con el barco MSC Opera (2.679 pasajeros), un año después optó por el MSC Música (3.223) y para la próxima temporada baja ha escogido otro barco, el MSC Fantasía, con 4.363 plazas.

Una portavoz de la compañía apunta a que uno de los principales atractivos de la oferta prevista para el archipiélago canario es la inclusión dentro del MSC Fantasía del denominado espacio MSC Yatch Club, un área VIP privada dentro del crucero, en el que los clientes cuentan con servicio de mayordomo 24 horas, conexión ilimitada a internet, acceso al área termal o un paquete de bebidas premium.

TUI Cruises, la joint venture (unión de empresas) al 50% entre TUI y Royal Caribbean, también se ha visto obligada a suspender las operaciones de los dos barcos (Mein Schiff 4 y Mein Schiff 5) que tenía atracados en Dubai y en Doha. En un comunicado remitido el miércoles, el turoperador alemán comunicó que había concluido la repatriación de los 10.000 viajeros que estaban varados en Oriente Próximo, de los que 5.000 correspondían a los pasajeros de esas dos embarcaciones.

En paralelo, la compañía ya había reforzado previamente su oferta en Canarias para la actual temporada baja, con el posicionamiento de sus barcos más modernos (Mein Schiff 7 y Mein Schiff Relax ) en el archipiélago como base de operaciones. El Mein Schiff 7 (2.896 pasajeros) está realizando diferentes rutas de siete días a Madeira (Portugal), Marruecos o Cabo Verde y el Relax (3.984 pasajeros) ofrece una ruta de siete días que recorre todas las islas con salidas alternas desde Las Palmas de Gran Canaria o Santa Cruz de Tenerife. Una portavoz de la compañía confirma que ambas embarcaciones repetirán el proximo invierno en Canarias.

Todas las grandes navieras se encuentran inmersas en planes de renovación de su flota. MSC culminó la pasada semana la puesta en marcha de seis nuevos barcos de su división de lujo (Explora Journeys), con una inversión prevista de 3.500 millones de euros en los astilleros de Fincantieri en Génova, mientras que Stefanelli reconoció en la entrevista que Costa ha invertido 200 millones en la reforma de sus nueve barcos. Por su parte, Royal Caribbean está renovando periódicamente sus activos en los astilleros de Navantia en Cádiz. El último fue el Allure of The Seas, que requirió una inversión de 100 millones en una obra relámpago de 42 días.