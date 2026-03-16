Cinco jóvenes identificados por un incendio forestal en la zona protegida de El Saler al lanzar una bengala

La Policía Local de València ha identificado a cinco jóvenes relacionados con un incendio declarado durante la madrugada del 16 de marzo en la zona de El Saler, concretamente en el Camí Mig de la Devesa, espacio protegido incluido en la reserva natural, según el Ayuntamiento. Según informaron los bomberos, el fuego afectó aproximadamente a 200 metros cuadrados de terreno, quedando finalmente extinguido.

Los hechos ocurrieron sobre las 03:41 horas de este lunes, cuando a través de la sala CISE se recibió aviso de un incendio en la zona forestal. Hasta el lugar se desplazaron patrullas policiales junto a efectivos de bomberos del parque de El Saler y componentes de la Guardia Civil del puesto de Alfafar.

Durante la intervención, una testigo manifestó haber observado a cinco jóvenes lanzando un artefacto pirotécnico en las inmediaciones del paseo marítimo y cómo, tras iniciarse el incendio en el matorral, abandonaban rápidamente el lugar en un vehículo.

Las patrullas localizaron posteriormente un turismo cuyas características coincidían con las descritas por la testigo, interceptándolo en las proximidades de la zona. En su interior viajaban cinco ocupantes jóvenes, observándose restos de arena en el vehículo y en parte de su ropa.

Uno de los identificados reconoció posteriormente haber lanzado una bengala sin intención de provocar el incendio, abandonando el lugar al comprobar que el fuego se había propagado. Las imágenes de las cámaras de tráfico también permitieron corroborar la salida del vehículo desde la zona en dirección a València.

Los cinco jóvenes fueron trasladados al cuartel de la Guardia Civil de Alfafar, donde uno de ellos quedó investigado como presunto autor de un delito de incendio forestal en zona protegida de gran valor ambiental.

Los hechos podrían ser constitutivos de un delito de incendio forestal tipificado en el Código Penal, cuya gravedad se incrementa al haberse producido en un espacio natural protegido. Este tipo de conductas puede conllevar penas de prisión, sanciones económicas y la obligación de responder por los daños ocasionados al medio natural y por el coste de los trabajos de extinción.

Otros incendios

La Devesa de El Saler es un bosque mediterráneo único, situado en la lengua de tierra que separa el mar y el lago de la Albufera, en mitad de un parque natural, un espacio que ha resistido la presión humana de su alrededor y un plan franquista de levantar allí una macrourbanización.

En 2023 se concentraron en este paraje natural de gran valor ecológico hasta nueve incendios en pocos meses, lo que llevó al Ayuntamiento de Valencia a instalar una serie de cañones de agua que se activan en caso de incendio.