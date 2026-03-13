La Generalitat avisó siete veces del riesgo de la dana mientras Mazón comía en ‘El Ventorro’

El expresidente de la Generalitat Carlos Mazón, el pasado noviembre, en la comisión de investigación de la dana del Congreso de los Diputados en Madrid.

La Generalitat Valenciana emitió siete avisos en redes sociales sobre el peligro de la dana durante las cuatro horas que duró el almuerzo que el expresidente del Consell Carlos Mazón celebró con la periodista Maribel Vilaplana en el restaurante El Ventorro de Valencia el día de la catástrofe que dejó 230 muertos, el 29 de octubre de 2024. Así lo revela un informe del departamento de Emergencias autonómico que se ha incorporado al sumario que instruye la jueza de Catarroja (Valencia), Nuria Ruiz Tobarra, y al que ha tenido acceso EL PAÍS.

A través de la cuenta oficial en X (antes Twitter) del 112 CV, Emergencias publicó siete mensajes en esta red social durante el almuerzo del popular, que se desarrolló entre las 15.00 y las 19.00 de la jornada de la desgracia. El primer post se difundió a las 15.01 para advertir de la escala de la emergencia. “Situación 2. Se han producido inundaciones que superan la capacidad de atención de los medios y recursos locales [...] Las previsiones meteorológicas permiten prever una extensión o agravamiento”, apuntaba el mensaje, que sumó más de 29.000 visualizaciones.

Cuatro minutos después, con la etiqueta “dana”, la Generalitat difundía una lista con el estado de más de 40 carreteras. Y 25 minutos más tarde, el 112 CV divulgaba un vídeo de un edificio inundado en un barrio de Utiel (11.632 habitantes). “Se ha cursado la solicitud de intervención de la Unidad Militar de Emergencias (UME) del Gobierno”, apuntaba la información.

Cuando Mazón llevaba más de una hora en El Ventorro, su Gobierno reportó en X la situación extrema que azotaba la provincia de Valencia. “¡Mucha precaución! [...] A la costa llegan los ríos y ramblas muy crecidos. Evita circular y aléjate de zonas costeras. No atravieses cauces de ríos”, destacó el organismo en un mensaje a las 16.18. La publicación superó las 70.000 visualizaciones e iba a acompañada de las precipitaciones en ocho municipios, entre los que destacaba Requena (21.000 habitantes), donde el temporal descargó a primera hora de la tarde 268 litros por metro cuadrado.

A las 16.45, Emergencias 112 CV informaba en la red social X de la convocatoria del Cecopi, el órgano de la Generalitat que coordinó la tragedia. La reunión arrancó 15 minutos después del mensaje en L’Eliana (Valencia), cuando la situación era ya extrema y se había desbordado el barranco del Poyo, la rambla que desató la desgracia al inundar municipios como Paiporta (28.136 habitantes) o Catarroja (27.688), donde la riada dejó 55 y 25 muertos, respectivamente, según la investigación.

El siguiente mensaje (16.57) fue para reportar a la población del elevado número de llamadas del 112, la centralita telefónica de Emergencias que actuó de termómetro sobre la evolución de las zonas de riesgo. “Desde el inicio del temporal de la dana se han recibido medio millar de llamadas al teléfono de emergencias”, apuntaba el mensaje. La Generalitat publicaba de nuevo el mismo vídeo de un edificio en Requena inundado. “El agua ha arrastrado a su paso coches, mobiliario urbano, etcétera”, indicaba el mensaje, que superó las 257.000 visualizaciones.

Desbordamientos en mitad de la comida

Una hora después, a las 17.41, el 112 difundía en X un dato de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) —Ministerio para la Transición Ecológica— que apuntaba al aumento del caudal del río Magro. “Podría alcanzar los 1.000 metros cúbicos por segundo aguas abajo del embalse de Forata (Yátova, Valencia), como consecuencia de la precipitación acumulada. [...] Significa que se pueden producir desbordamientos. Se aconseja el alejamiento de la población de las zonas próximas al río”, señalaba el mensaje.

Tras abandonar el restaurante, cuando Mazón y Vilaplana se encontraban en un céntrico aparcamiento de Valencia, la Generalitat informó en redes sociales de que la situación era ya extrema. “Alerta por nivel rojo en todo el litoral e interior norte de Valencia”. El texto, que se difundió a las 19.42, iba acompañado de la relación de líneas ferroviarias suspendidas por Adif.

A las 20.14, tres minutos después de que el Cecopi remitiera el Es Alert —la alerta masiva a móviles para informar a la población de la dimensión de la dana— la Generalitat publicaba un mensaje en X con la notificación. El mensaje llegó cuando la mayoría de los desaparecidos ya habían muerto, según la investigación de la jueza de Catarroja. La magistrada ha sostenido en decenas de autos que, si el aviso a los teléfonos se hubiera enviado antes, se habrían salvado vidas.

Emergencias siguió publicando mensajes la madrugada del día de la dana, cuando Mazón ya se había ido a su casa. El chófer del político desveló en el juzgado que trasladó al popular a su domicilio a las 12.30. A las 2.01 del 30 de octubre, el organismo informaba de la comparecencia del president en el Cecopi. “Los servicios de emergencia ya están interviniendo. Pero aún hay sitios donde no se puede acceder. [...] La gente debe permanecer en sitios altos porque va a seguir lloviendo”, recogía el texto. Un post que urgía a la población a abandonar plantas bajas y garajes. Se trata de un dato clave y que omitió el primer Es Alert. Más de la mitad de los fallecidos perdieron la vida en plantas y garajes, según la investigación.

La Generalitat lamentaba también en su post de las 2.01 del hallazgo de “cuerpos sin vida”. “Insistimos en lanzar un mensaje de calma a la población, aunque entendemos que es difícil”, concluía Emergencias cuando ya habían perdido la vida la mayoría de los 230 fallecidos que se llevó la dana.