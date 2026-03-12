La Generalitat Valenciana conoció cinco días antes de la dana el riesgo “en zonas inundables”, según Emergencias

El Ejecutivo autonómico advirtió en redes sociales el 24 de octubre de 2024 del peligro de que el agua “arrastrase objetos”, según un informe al que ha tenido acceso EL PAÍS

La Generalitat Valenciana conoció cinco días antes de la dana de 2024 el riesgo de que un fuerte temporal afectara a “zonas inundables”, según un informe del departamento de Emergencias autonómico que se ha incorporado a la investigación de la catástrofe que desarrolla la jueza de Catarroja (Valencia), Nuria Ruiz Tobarra. El documento, al que ha tenido acceso EL PAÍS, revela que el Ejecutivo de Carlos Mazón avisó a la población en redes sociales de este peligro el 24 de octubre de 2024. Cinco días después, la dana dejaba 230 muertos en Valencia.

El informe de la Generalitat contradice la teoría del denominado ‘apagón informativo’, que sostenía que, si el Consell carecía de datos sobre la dimensión del temporal, fue porque no fue avisado a tiempo por organismos del Gobierno de Pedro Sánchez. Una idea que han defendido durante año y medio el propio Gobierno valenciano y los dos investigados en la causa: la exconsejera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, y quien fuera su número dos durante la riada, el exdirector de Emergencias Emilio Argüeso.

El 24 de octubre de 2024, a las 19.30, el departamento de Emergencias 112 Comunidad Valenciana de la Generalitat publicó un mensaje en su cuenta oficial de la red social X (antes Twitter). “Infórmate del nivel de riesgo en el municipio y, si donde vives es zona inundable, retira los objetos que puedan ser arrastrados por el agua”, rezaba esta advertencia difundida cinco días antes del desbordamiento del barranco del Poyo, génesis de la desgracia al inundar municipios como Paiporta o Catarroja.

El mensaje advertía también a la población de cómo actuar ante fuertes lluvias. “Ten preparada tu medicación habitual. Coloca los productos tóxicos fuera del contacto con el agua. Ten cerca una linterna y algún medio para recibir información (radio con pilas, móvil)”, recogía el texto.

Cuatro días antes de la tragedia, la cuenta oficial de X del 112 del Ejecutivo valenciano avisó también del riesgo de fuertes tormentas. “En caso de que el temporal vaya acompañado de gran aparato eléctrico, es conveniente seguir estos consejos básicos de seguridad”, incidía la previsión. Y dos días antes, Emergencias alertaba sobre episodios de lluvias intensas. “Según las previsiones de la Aemet, se presenta un final e inicio de semana (especialmente martes y miércoles) con precipitaciones intensas, extensas y persistentes”, indicaba el organismo autonómico. “Retira los vehículos de las zonas que puedan inundarse. Aléjate de las riberas y los ríos y no permanezcas en los puentes. Localiza los puntos más altos para dirigirte en caso de que se produzca una inundación”, añadía el Gobierno valenciano.

La Generalitat empezó a manejar por primera vez el término dana –y a advertir a la población de este fenómeno en redes sociales- dos días antes de la catástrofe. “La Comunidad se verá especialmente afectada la semana próxima por una dana con fuertes e intensas lluvias y tormentas. Según las previsiones, es probable que en algunos puntos se superen los 150 mm en 24 horas”, publicó en X el 112 el 27 de octubre de 2024. “Para más información, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha emitido un aviso especial”, añadía este servicio. Durante más de un año, las defensas de los dos investigados han culpado a la Aemet –que depende del Ministerio para la Transición Ecológica- de no haber proporcionado información de calidad antes de la tragedia.

Además, el servicio autonómico de Emergencias retuiteó dos días antes de la desgracia un mensaje en X de la Aemet que alertaba de una dana que causaría chubascos “muy fuertes o incluso torrenciales”. “¡Mucha precaución!”, avisaba la agencia estatal.