La Fiscalía pide archivar la querella contra la jueza de la dana y su marido

La institución sostiene que no hay delito en los hechos que denuncia un abogado que sostenía que la pareja de la instructora tomó declaración a víctimas de la riada

Balón de oxígeno para la jueza de Catarroja (Valencia) que instruye la dana, Nuria Ruiz Tobarra. La Fiscalía sostiene que no hay indicios de delitos para investigar a la instructora y a su marido, el también magistrado Jorge Martínez Ribera, a raíz de la querella presentada por el abogado personado en la causa y youtuber Rubén Gisbert. El letrado denunció ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) que la pareja de Ruiz Tobarra participó en la toma de declaración de las víctimas en la fase inicial de las pesquisas en el juzgado de Catarroja. Y que esto comportaría una irregularidad que estaría castigada, entre otros, por los delitos de revelación de secretos y de usurpación de funciones públicas. “Los hechos relatados no alcanzan el nivel del ilícito penal”, concluye el Ministerio Público, que también solicita el archivo de la querella, que se presentó después de que Ok Diario divulgara unos audios sobre la supuesta injerencia en la causa de la pareja de la jueza.

La Fiscalía cree que existen “criterios sólidos” para no investigar a Ruiz Tobarra y a su marido. Y adopta esta medida “tras el análisis de los hechos detallados de la querella, así como del estudio jurisprudencial de cada uno de los delitos”.

El abogado denunciante, que representa a seis víctimas de la riada, pedía apartar a Ruiz Tobarra de la causa de la catástrofe, someterla a un análisis psiquiátrico y echar cautelarmente a la magistrada y a su marido de la carrera judicial. Gisbert presentó incluso un escrito para expulsar a la jueza de las pesquisas que desarrolla desde hace 16 meses y que están pendientes de que el TSJCV resuelva si asume las diligencias para imputar al expresidente de la Generalitat Carlos Mazón. Como el popular mantiene su escaño y es aforado, solo puede ser investigado por el tribunal superior valenciano.

La jueza de la dana defendió en un auto hace dos semanas que Gisbert le tenía “inquina”. Y rehazó su propia recusación -mecanismo para apartarla de la causa- que reclamaba el abogado. La instructora esgrimió en su defensa decenas de resoluciones de la Audiencia Provincial de Valencia que apoyaban su investigación. Entre ellas, destacaba la imputación de los dos exaltos cargos del Ejecutivo del expresidente Carlos Mazón investigados: la exconsejera de Justicia e Interior Salomé Pradas y quien fuera su segundo durante la catástrofe, Emilio Argüeso.

Gisbert se hizo célebre por, entre otras polémicas, mancharse de barro antes de una conexión televisiva durante la dana con íker Jiménez o alimentar el bulo de que en el aparcamiento del centro comercial Bonaire de Aldaia (Valencia) se acumulaban cientos de muertos.