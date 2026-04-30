LIV Golf se queda oficialmente sin el dinero del PIF y anuncia su “transición”: de los petrodólares a buscar inversores para sobrevivir

La liga saudí comunica cambios en su dirección y el inicio de una nueva etapa en la que no contará con la financiación del Fondo Soberano, un adiós ya confirmado

Oficialmente, LIV Golf busca dinero para sobrevivir. La liga saudí ha emitido este jueves un comunicado en el que anuncia que a partir de ahora “se centra en asegurar socios financieros a largo plazo que apoyen su transición de una fase de lanzamiento fundacional a un modelo de inversión diversificado”. Es decir, que el grifo del Fondo Soberano Saudí (PIF), que ha inundado con más de 5.000 millones de dólares al circuito desde su nacimiento en 2022 hasta hoy, se ha cerrado. Y sin el maná de los petrodólares, la rompedora competición que fichó a golpe de talonario a algunas de las mayores estrellas como Jon Rahm y Bryson DeChambeau corre el riesgo de desaparecer.

Poco después de este anuncio, el mismo PIF ha confirmado su adiós a la liga de golf: “El PIF ha tomado la decisión de financiar LIV Golf solo durante el resto de la temporada 2026. La inversión sustancial requerida por LIV Golf a más largo plazo ya no es coherente con la fase actual de la estrategia de inversión del PIF. Esta decisión se ha tomado a la luz de las prioridades de inversión del PIF y las dinámicas macro actuales”.

El Fondo Soberano Saudí ha diseñado su plan para el ciclo 2026-2030: prioridad doméstica, reducción de la inversión extranjera del 30 al 19% y un distanciamiento de algunos sectores del deporte. “Tenemos financiación para esta temporada y después hay que trabajar como locos para crear un plan de negocio”, admitió el CEO de la Liga, Scott O’Neil, hace dos semanas en México. Esa búsqueda de inversores será el gran dolor de cabeza de los “nombramientos estratégicos” anunciados este jueves, una junta independiente liderada por Gene Davis y Jon Zinman, ambos “con experiencia en la gestión de situaciones complejas y en la obtención de valor para organizaciones globales, para guiar a la liga a su próxima fase”, según LIV. El hombre fuerte hasta hora, Yasir Al Rumayyan, máximo responsable del PIF e impulsor del circuito en 2022, da un paso al lado dentro del comité ejecutivo.

El castillo de naipes da señales de derrumbamiento. LIV comunicó hace unos días el aplazamiento del torneo en Louisiana previsto del 25 al 28 de junio. La nota oficial hablaba del “calor intenso del verano y el saturado calendario deportivo mundial”, una manera de desviar la atención del problema de fondo, la financiación de una cita que entre la infraestructura y la bolsa de premios ronda los 50 millones. La liga saudí tiene siete citas por delante este año, entre ellas Valderrama del 7 al 10 de junio, pero las dudas sobre la viabilidad económica de cada torneo no paran de crecer de cara al resto del curso y sobre todo al próximo, con torneos ya confirmados en 2027 en Hong Kong, Riad, Adelaida, Sudáfrica y México. Si hay dinero, claro.

La chequera saudí ha disparado la inflación en el golf. En la última temporada y media, Jon Rahm ha ingresado más de 100 millones de dólares, un 20% más que los dos mejores en la clasificación mundial, Scottie Scheffler y Rory McIlroy. Y los patrocinadores de LIV, marcas como Rolex, HSBC y Aramco, no llegan donde antes alcanzaba con el bolsillo sin fondo del PIF.

En medio de la tormenta, varios jugadores, según Golf Digest, sondean las opciones de regreso al circuito americano como ya hiciera este curso Brooks Koepka, la primera gran estrella que tomaba el camino de regreso al PGA Tour. El estadounidense aceptó un peaje económico y deportivo: cinco millones de dólares donados a obras de caridad, fuera del reparto de beneficios del circuito y acceso limitado a los mejores torneos. La misma oferta se extendió a Rahm, DeChambeau y Cameron Smith, que no aceptaron. Ahora, todos contienen la respiración por un futuro de una liga saudí en venta.