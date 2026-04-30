Israel impide la entrada a una periodista catalana por utilizar el término “genocidio”

El ministerio de la Diáspora acusa a Queralt Castillo Cerezuela de antisemitismo por sus publicaciones sobre la ofensiva israelí en Gaza

El Ministerio de la Diáspora y Lucha contra el Antisemitismo de Israel ha asegurado este jueves que ha impedido la entrada al país a la periodista catalana Queralt Castillo Cerezuela, a la que acusa de antisemitismo por sus publicaciones sobre la ofensiva israelí en Gaza y por haber utilizado el término “genocidio”. Según el comunicado del ministerio israelí, el director general del departamento, Avi Cohen Skelly, recomendó a la Autoridad de Población e Inmigración que le impidiera la entrada por haber retuiteado contenidos vinculados al movimiento BDS —Boicot, Desinversión y Sanciones— y afirmar que el país comete un “genocidio” en Gaza. El ministerio añade que también se le negó la posibilidad de obtener un permiso de prensa para trabajar en Israel.

Queralt Castillo Cerezuela, nacida en Barcelona en 1985 y actualmente afincada en Grecia, está especializada en política internacional, derechos humanos e inmigración, y ha publicado en medios como elDiario.es, La Marea, Público, El Salto, ARA o Condé Nast.

El Gobierno israelí cita nueve publicaciones que, según sostiene, prueban el supuesto antisemitismo de la periodista. Entre ellas figuran mensajes en los que Castillo utiliza términos como “genocidio”, “barbarie” o “masacre” para referirse a la ofensiva militar lanzada por Israel en Gaza tras los ataques terroristas de Hamás del 7 de octubre de 2023, que ha causado la muerte de más de 72.600 gazatíes.

El ministro de la Diáspora y Lucha contra el Antisemitismo, Amichai Shikli, afirma en el mismo comunicado que “España es un foco de antisemitismo” y asegura que Israel continuará actuando contra los seguidores del movimiento BDS, cuyas siglas significan boicot, desinversión y sanciones.

El BDS es una campaña impulsada por organizaciones de la sociedad civil que promueve medidas de presión no violenta contra Israel como una manera de cohibir al país de perpetrar violaciones a derechos de los palestinos. Entre ellas, abogan por el boicot a productos e instituciones israelíes, la desinversión de empresas que operan con el país y la adopción de sanciones por parte de gobiernos.