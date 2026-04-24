Israel ha matado a 260 periodistas en Gaza, Líbano, Yemen e Irán

Funeral del periodista de Al Jazeera Mohammad Weshah en el Hospital de los Mártires de Al Aqsa, en el centro de la franja de Gaza, el 9 de abril.

2024 y 2025 han sido los más letales para el periodismo en el mundo desde que hay registros. En estos dos años, Israel fue responsable del 70% de las muertes

“Periodisticidio”, escribió este miércoles en su cuenta en X el veterano periodista y presentador de la BBC John Simpson, tras confirmarse la muerte de Amal Khalil, de 43 años, reportera libanesa del medio Al Akhbar, víctima de un ataque de Israel. Con su muerte, ascienden a nueve los periodistas abatidos a manos del ejército israelí en siete semanas de ofensiva en Líbano, según el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ). La muerte de la informadora se ha producido mientras está en vigor desde el pasado jueves un alto el fuego que prevé un cese de hostilidades de las tropas israelíes en Líbano por 10 días.

Estas cifras se suman a otros 264 profesionales fallecidos en el ejercicio de su labor en el contexto de las guerras en Gaza e Irán desde el 7 de octubre de 2023. De acuerdo con esta organización, 260 de estas muertes han sido causadas por Israel. La mayoría de las víctimas son periodistas palestinos en Gaza, aunque el recuento incluye también a 31 periodistas fallecidos en Yemen, 15 en Líbano y cuatro en Irán en los últimos 2 años y medio. Según el Sindicato de Editores de Prensa Libanesa, la cifra de reporteros muertos en Líbano desde octubre de 2023 asciende a 27.

Mientras Líbano sigue conmocionado por la muerte de Khalil, Beirut ha anunciado que acudirá a la justicia internacional porque considera el ataque israelí que la mató un “crimen de guerra”. El Gobierno libanés acusa a Israel de haberla puesto deliberadamente, junto a su colega de trabajo Zeinab Faraj, en su punto de mira. Ambas se habían refugiado en una vivienda en el municipio de Tiri, en el sur del país, después de que un primer bombardeo matara a dos personas que viajaban en un vehículo. Poco después, el edificio en que estaban fue atacado. La Cruz Roja libanesa logró rescatar a Faraj, que fue trasladada a un hospital, pero cuando los equipos intentaban hallar a Khalil, un dron israelí lanzó una otra granada contra el inmueble.

Funeral de la periodista Amal Khalil, en Basariye (Líbano), este jueves. Aziz Taher (REUTERS)

Para el CPJ, “Israel está llevando a cabo la campaña más mortífera y deliberada para asesinar y silenciar a periodistas que la organización haya documentado jamás”. El organismo denuncia que los periodistas palestinos son “amenazados, atacados directamente y asesinados por las fuerzas israelíes, además de sufrir detenciones arbitrarias y torturas como represalia por su trabajo”. Asimismo, subraya la ausencia de investigaciones transparentes y la falta de rendición de cuentas en los casos documentados.

En muchos de los casos, las tropas israelíes justifican los ataques al atribuir conexiones de los periodistas a Hamás o Hezbolá. En el caso de Khalil, el ejército israelí, sin desmentir la versión del Gobierno libanés, sostiene que las dos periodistas acababan de abandonar, junto a otro vehículo, un edificio utilizado por Hezbolá con fines militares. Según una portavoz, ambos vehículos habían sobrepasado la línea de defensa y se habían aproximado a las tropas israelíes, por lo que, en sus palabras, constituían “una amenaza inminente”.

“Asesinatos selectivos”

2024 y 2025 han sido los más letales para el periodismo en el mundo desde que el CPJ comenzó a documentar estos casos en 1992. En ambos años, Israel fue responsable del 70% de las muertes registradas, según la organización. A los 264 periodistas fallecidos se suman otros 174 heridos y 106 encarcelados desde el inicio de la guerra en Gaza.

El Comité contabiliza tanto a periodistas fallecidos mientras ejercían su labor como a aquellos cuya muerte está vinculada a su actividad profesional, ya sea de forma accidental en zonas de conflicto o como resultado de ataques deliberados. Según el organismo, las tropas israelíes “han llevado a cabo más asesinatos selectivos de periodistas que el ejército de cualquier otro gobierno desde que existen registros”. Hasta ahora, el CPJ ha documentado 64 casos de profesionales asesinados deliberadamente por fuerzas israelíes entre 2023 y 2025 en Gaza, Líbano, Irán y Yemen.

Entre los muertos figura Anas Al Sharif, reportero de Al Jazeera, que era uno de los rostros más conocidos de la guerra en Gaza. Fue asesinado en agosto de 2025 en un ataque israelí contra la carpa de periodistas en la que vivía junto a otros cinco reporteros, a las puertas del hospital Al Shifa, en Ciudad de Gaza. Al prever que podría ser un objetivo, Al Sharif había dejado un mensaje de despedida.

Ese mismo mes, otros cinco periodistas murieron en un bombardeo contra el hospital Nasser, en Jan Yunis, al sur de la Franja. Tras una primera explosión en el inmueble, al que acudieron civiles y reporteros para verificar los daños, se produjo una segunda detonación que fue retransmitida en directo por varias televisiones.

El jefe de la oficina de Al Jazeera en Gaza también ha sido objetivo de ataques: resultó herido y perdió a varios familiares, incluido un hijo que también ejercía como periodista. Este abril, el periodista de Al Jazeera, Muhammad Washah, murió en un bombardeo israelí contra el vehículo en el que él y otro palestino conducían por la carretera costera de Ciudad de Gaza, según información de las autoridades sanitarias recogida por Reuters.

Funeral del periodista de Al Jazeera Mohammad Weshah, en el centro de la franja de Gaza, el 9 de abril. Majdi Fathi (NurPhoto/ Getty Images)

En el último incidente en Líbano registrado por el CPJ antes de la muerte de Khalil, fallecieron otros tres profesionales en el sur del país. Un ataque israelí contra un vehículo en la carretera de Jezzine causó la muerte del periodista Ali Shoaib, de la cadena Al Manar TV, afiliada a Hezbolá; de la periodista Fatima Ftouni, de Al Mayadeen TV, y de su hermano, el fotoperiodista independiente Mohamad Ftouni.

Crímenes de guerra

“Los ataques deliberados y los asesinatos de periodistas por parte de las fuerzas israelíes constituyen crímenes de guerra según el derecho internacional humanitario”, recuerda Amnistía Internacional en su página web.

Desde octubre de 2023, Reporteros Sin Fronteras ha presentado ante el Tribunal Penal Internacional cinco denuncias contra Israel por “crímenes de guerra contra periodistas palestinos en Gaza”.

A estas acciones se suman otras anteriores, como la demanda presentada por Al Jazeera en 2022 tras la muerte de la periodista Shireen Abu Akleh, abatida en mayo de ese año mientras cubría una redada de tropas israelíes en un campo de refugiados en Yenín, en Cisjordania.