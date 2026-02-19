Aimar Bretos ficha por La Sexta para presentar un programa en ‘prime time’, que compaginará con ‘Hora 25′ en La SER

Su nuevo espacio en la cadena de Atresmedia estará producido por Newtral, la compañía audiovisual de verificación de datos fundada por Ana Pastor

Aimar Bretos ficha por La Sexta para presentar un programa en prime time, que compaginará con su labor de directo y presentador de Hora 25 en la SER. El espacio, que llegará muy pronto a la cadena de Atresmedia, asegura este jueves el grupo en un comunicado, estará producido por Newtral, la compañía audiovisual de verificación de datos fundada por Ana Pastor.

De este modo, La Sexta sigue ampliando su plantel de presentadores, tras el comentado fichaje de Marc Giró anunciado en enero, que ha provocado el fin de su programa Late Xou en La 1.

Hora 25, dirigido por Aimar Bretos (San Sebastián, 1986), acaba el año con su récord al frente del programa. 1.137.000 oyentes reafirman su liderazgo de las noches informativas. Supera en 254.000 a La linterna de COPE, conducido por Ángel Expósito, que tiene una hora más de programa; y en 598.000 a La brújula de Rafa Latorre en Onda Cero. Finaliza su mejor año como el único espacio de los informativos nocturnos que gana oyentes.

Ganador de la Antena de Oro y el Premio Ondas, Bretos también está al frente del podcast de La SER La cena de los idiotés, en el que invita a cenar cada semana a cuatro amigos. Algunos se conocen entre ellos y otros no. Cada uno plantea un dilema ético, moral o político para que todos lo debatan sin tapujos.