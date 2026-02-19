Ábalos reclama al Congreso que reconsidere la indemnización que le niega por dejar de ser diputado

El exministro de Transportes, José Luis Ábalos, ha enviado este jueves un escrito a la Mesa del Congreso con una petición de “reconsideración” del acuerdo de ese órgano en el que se rechazó que el exdiputado socialista pudiera recibir una indemnización por su suspensión como parlamentario, según ha anunciado en su cuenta de X, que gestiona su hijo desde que ingresó en prisión provisional el pasado noviembre. El que fuera también secretario de Organización del PSOE entre 2017 y 2021 indica que “existe una flagrante vulneración” de sus derechos pasivos como diputado “sin justificación alguna y sin cobertura legal”. Los letrados de las Cortes estudiaron su situación y resolvieron el pasado 9 de febrero que no procedía en su caso entregarle esa ayuda que se da a los diputados cuando dejan el Congreso para volver a su anterior vida porque Ábalos ya estaba suspendido como diputado cuando renunció al acta.

“He planteado a la Mesa del Congreso una petición de reconsideración del acuerdo que me notificó el pasado 13 de febrero y por el que no reconocen a mi favor la indemnización que, tras mi renuncia al Acta de diputado, me corresponde según el Art. 12 del Reglamento de Pensiones Parlamentarias y otras prestaciones económicas a favor de los exparlamentarios. Como refleja mi escrito, existe una flagrante vulneración de mis derechos pasivos como diputado, sin justificación alguna y sin cobertura legal”, argumenta el exdirigente socialista en su escrito.

José Luis Ábalos renunció a su acta de diputado en el Congreso el pasado 29 de enero y señaló que tras ser “privado de todo ingreso y protección social” había tenido que dejar el escaño del que disfrutaba en el Grupo Mixto desde que fue expulsado del PSOE para mantener sus compromisos familiares y “afrontar” su defensa ante el Tribunal Supremo.

El pasado 9 de febrero se conoció que la Mesa y los letrados del Congreso determinaron por unanimidad que el exministro no tenía derecho a recibir esa indemnización. Los expertos jurídicos de la Cámara concluyeron así que “ninguno de los miembros de la Cámara que fueron suspendidos en el pasado percibió la indemnización establecida en el artículo 12 del Reglamento de pensiones parlamentarias”; y recordaron que la “Mesa de la Cámara ha venido considerando que los acuerdos de suspensión de Diputados adoptados hasta el momento abarcaban la totalidad de los derechos, prerrogativas y beneficios propios de la condición de Diputado, sin que parezca razonable entender que la pérdida del acta suponga la recuperación de derechos que no existían con anterioridad”.

En aquel acuerdo de la Mesa se precisó que la indemnización por cese para los diputados “tiene como objetivo evitar las dificultades que puede conllevar la vuelta, por parte de los parlamentarios, a la ocupación previa a la dedicación a la actividad política, especialmente como consecuencia de la carencia de cobertura por desempleo que afecta a quien desempeña el mandato parlamentario”. Y ahí consideraron que era “incompatible con la percepción de cualquier otro ingreso, como por ejemplo el de pensión por jubilación” porque “ambas retribuciones (indemnización y pensión) son incompatibles y su combinación contraria a la finalidad expresada por el Reglamento de pensiones parlamentarias”.

El Congreso no llegó a especificar por todas esas razones en concreto la ayuda que Ábalos podría haber recibido, pero según los cálculos habituales se estima que la misma, en su caso, podría haber llegado casi a los 60.000 euros por la cantidad de legislaturas que ha permanecido en la Cámara, durante siete legislaturas desde la IX hasta la XV (2009-2026), lo que podría suponer un total de 18 meses de ayuda a razón de 3.300 euros por mes.