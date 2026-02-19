Andreu Buenafuente regresa al trabajo con la vuelta de ‘Nadie sabe nada’

Andreu Buenafuente vuelve al trabajo. Nadie sabe nada, el programa que el humorista conduce con Berto Romero, regresa con nuevas entregas este sábado 21 de febrero a las 12.00 en la Cadena SER, según ha anunciado la emisora este jueves. “Estamos con muchas ganas de volver. Vamos a grabar nuevos capítulos, vamos a estar ahí dándolo todo”, adelantó Buenafuente en La ventana de la SER el pasado 13 de febrero en un especial por el Día Mundial de la Radio. Ese regreso tendrá lugar este mismo fin de semana.

Esta será la vuelta de Buenafuente a la actividad laboral desde que el 21 de noviembre anunciara que ponía su vida profesional en pausa por prescripción médica. El presentador sufrió un episodio de ansiedad, según explicó su esposa, la humorista Silvia Abril, por exceso de carga laboral que le obligó a paralizar las grabaciones de su programa en La 1, Futuro imperfecto, y las del espacio radiofónico de improvisación que cada sábado emite la SER. En aquel momento, el humorista también se encontraba en el teatro con El Tenoriu, una parodia de Don Juan Tenorio, además de mantener su actividad al frente de la productora El Terrat.

La paralización de su agenda laboral finalmente también supuso su ausencia al frente de las campanadas de La 1, que iba a conducir con Silvia Abril. Finalmente, fueron Chenoa y Estopa los encargados de acompañar a los espectadores de TVE a 2026.

El programa de humor e improvisación Nadie sabe nada es ya un veterano de la Cadena SER. Producido por El Terrat (The Mediapro Studio), empezó su andadura en la SER en verano de 2013 y desde entonces cuenta con 13 temporadas, con una media de 693.000 oyentes en directo en cada programa, según los datos de la 3.ª Ola del EGM 2025, y en podcast tienen un promedio de descargas mensuales acumuladas de más de 5,3 millones. En estos últimos meses, ha estado emitiendo recopilatorios con fragmentos de programas anteriores.