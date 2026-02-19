El nombramiento de un chófer para Mazón caldea el pleno de Les Corts para que deje su acta de diputado

La oposición critica “la vergüenza” de que el expresidente mantenga el escaño y apenas asista al parlamento y el PP y Vox acusan a la izquierda de montar “una cacería”.

Carlos Mazón altera los ánimos en Les Corts Valencianes, incluso cuando está ausente. El expresidente de la Generalitat ha sido el protagonista este jueves de una sesión muy bronca a propósito de una iniciativa de Compromís para que el parlamento le pida que deje su acta de diputado. Hipócrita ha sido el insulto más proferido entre el portavoz de la coalición de izquierdas, Joan Baldoví, y el diputado de Vox, Joaquín Alés; imbécil, el más contundente, si bien el diputado del PP José Juan Zaplana lo ha esgrimido a través de una cita de José Ortega y Gasset. La iniciativa no saldrá adelante, porque cuenta con el rechazo del PP y Vox, que suman la mayoría (53, 40 del PP y 13 de Vox, frente a los 31 de los socialistas y 15 de Compromís) en el parlamento

En el debate, la oposición de izquierda ha cargado contra la “vergüenza” de que Mazón mantenga el acta tras su “gestión negligente”, sus “mentiras” en la dana y sus ausencias en Les Corts; el PP y su socio parlamentario de la ultraderecha han acusado a la izquierda de montar una “cacería” contra el expresident y de buscar “venganza”.

Mientras tanto, el escaño de Mazón ha permanecido vacío, como lo ha estado toda la mañana. Ayer, a las cinco de la tarde, el expresident reapareció y lo ocupó por poco más de media hora, lo que motivó las críticas de una oposición que hoy ha redoblado sus ataques. La actividad parlamentaria se ha reanudado esta semana tras las vacaciones navideñas.

Para ello, la izquierda ha aprovechado para caldear el pleno con la publicación esta mañana en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) del nombramiento de un chófer para el expresident, dentro de las prerrogativas contempladas en el Estatuto de Expresidentes (de la que han hecho uso otros exjefes del Consell como Ximo Puig o Alberto Fabra). Su oficina, ubicada en Alicante, ya cuenta como asesor con José Manuel Cuenca, el que fuera su jefe de gabinete y compañero de piso en Valencia durante su mandato.

Baldoví se ha preguntado “para qué” todos los valencianos pagan “un chófer a Mazón” y ha acusado al PP y a Vox de protegerlo para que continúe como aforado y no tenga que ir a declarar ante la jueza de Catarroja que investiga la gestión de la dana, Nuria Ruiz Tobarra. Ha sido muy incisivo en sus críticas hacia Mazón y hacia lo dos partidos de la derecha que lo defienden.

El portavoz socialista, José Muñoz, ha señalado que controlará si Mazón cobra el kilometraje y ha exigido que se aplique para Mazón un reciente informe elaborado por los servicios jurídicos de la cámara, según el cual los diputados podrán ser privados de derechos, por acuerdo de la Mesa, “cuando de forma reiterada y sin justificación dejen de asistir voluntariamente a las sesiones del pleno o de comisión”. El informe se encargó a instancias de la Mesa, con mayoría del PP y Vox, ante la ausencia del diputado de Compromís Juan Bordera por su participación en la Global Sumud Flotilla con ayuda humanitaria para Gaza.

El portavoz de Vox, José María Llanos, ha insistido en que su grupo está centrado en “la reconstrucción” y ha acusado a Compromís de querer “masacrar desde el primer día” tras la dana a Mazón.

También ante los medios de comunicación, el portavoz del PP, Nando Pastor, ha repetido que Mazón es “el único político que ha reconocido errores, que ha pedido disputas por los mismos y que ha hecho lo más difícil, que es dimitir del cargo de president de la Generalitat”. Ha recordado que el acta de diputado es personal y que durante la dana no actuaba como tal, sino como president. No obstante, ha evitado responder a la pregunta sobre el mensaje que se manda a la ciudadanía con las ausencias de Mazón.