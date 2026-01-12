Silvia Abril actualiza el estado de salud de Buenafuente tras retirarse de las Campanadas por ansiedad: “Está trabajando para salir y saldrá”
La humorista cuenta a Jordi Basté en el programa ‘Pla Seqüència’ que su marido ya tuvo un episodio de ‘burnout’ hace 20 años, pero que entonces no pudo darse un tiempo
Silvia Abril y Andreu Buenafuente protagonizaron uno de los momentos televisivos más comentados de final de año cuando renunciaron a presentar las Campanadas por la baja médica por salud mental del presentador catalán. Ahora, la humorista y actriz ha querido actualizar el estado de salud de su marido en el programa Pla Seqüència: “Está mejor. Está trabajando para salir y saldrá”, contaba en la entrevista con Jordi Basté para La 2 Cataluña.
Abril contó que había sido un episodio de ansiedad, un “burnout”, como otro que tuvo hace 20 años, pero que entonces no pudo parar: “Está bien. Está haciendo todo lo que está en sus manos. Porque esta vez tiene herramientas. El momento entonces era diferente y la sociedad era otra”, explicaba en catalán: “Ahora ha podido parar y reconocer los síntomas. Es que no podía ni salir a actuar”.
Desde que anunció su parón laboral por motivos de salud el pasado 21 de noviembre, además de cancelar las uvas de TVE, Buenafuente ha dejado de presentar Futuro imperfecto, el programa que cada jueves conducía en La 1 con buenos resultados de audiencia. También dejó de grabar en la Cadena SER el programa radiofónico Nadie sabe nada. Las últimas emisiones del espacio que comparte con Berto Romero los sábados en la radio son recopilaciones de entregas anteriores.
El propio Buenafuente contó lo que le había pasado en un vídeo en Instagram de cuatro minutos: “Tuve un episodio de estrés, algo muy común, no agradable pero común en una sociedad como esta, un poco acelerada. En mi caso, con trabajos que yo mismo me origino, me motivo y yo mismo creo. Hubo un momento en que ya no pude, me desaliñé y mi cuerpo dijo, tienes que parar, y así lo hice”, explicaba. El presentador agradeció la ayuda que está recibiendo en este proceso y el respeto ante su situación: “Es muy emocionante comprobar cómo esto ya es muy común y todos hemos aprendido a sobrellevarlo, el que lo sufre y el que asiste a quien lo sufre”.
Abril aprovechaba su entrevista también para subrayar el apoyo que ha tenido: “La comprensión de la gente y la industria ha sido bestial, porque la salud mental está ahora en primera línea”.
