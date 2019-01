Ana Pastor en la productora más peculiar de España

Pastor creó esta empresa hace un año. Aquí se produce su programa insignia, El objetivo: televisión a la vieja usanza. Pero también se investigan órganos públicos no para un cliente, solo para publicar los resultados en las redes sociales de la casa. Y de paso, se crea contenido para, por ejemplo, las redes sociales del Chacho Rodríguez, el baloncestista que tras pasar por el Real Madrid ahora milita en el CSK de Moscú. Supone una combinación extraña: generalmente una productora hace solo una cosa, y siempre para un cliente. La propia Pastor titubea al definir su empresa: “No somos una productora de televisión, pero hacemos programas. No somos un medio de comunicación pero informamos. En este nuevo mundo no tienes por qué ser una sola cosa”.

Sí se atreve a usar repetidas veces una palabra que en su día evocaba nuevos horizontes y grandes gestas: "Somos una start-up". Lo dice varias veces, como devolviendo el sentido original al término. "Nuestro enfoque, visión, y misión es más a futuro que otra cosa. Las start-ups se crean mirando al futuro. Pues eso".

Un traje a medida

Que una estrella televisiva se lleve su gran programa a una empresa propia se ha convertido en algo común. También Jordi Évole sacó Salvados de El Terrat y la metió en su Producciones El Barrio en 2016. Lo interesante es que cuando Pastor fundó Newtral, no usó los beneficios de El objetivo para hacer más televisión, sino para financiar este experimento. Se exhibe sobre todo en las redes sociales: en ellas se mezcla promoción de los programas de la casa (El objetivo y también Dónde estabas entonces, también de La Sexta) con material exclusivo hecho por vocación propia: Entrevistas de pocos minutos realizadas por colaboradores (Íñigo Errejón juega a un videojuego mientras responde preguntas), vídeos de opinión...

Y luego correcciones de afirmaciones de políticos. Muchas, muchas correcciones. “[Pablo] Casado: ‘En el PP hemos tenido a la primera presidenta autonómica’. FALSO”, dice un tuit, y aclara que la primera presidenta autonómica fue María Antonia Martínez, del PSOE, en marzo de 1984. “Buscamos ser la gran referencia verificadora”, se jacta Pastor. “Corregimos en directo las intervenciones de los políticos”. Y son endiabladamente rápidos localizando una mentira y ofreciendo el dato correcto.

La obsesión por corregir se suma al resto de elementos y, así, se forma una marca, una casi idéntica a la personalidad que Pastor ofrece en pantalla. Aferrada al frío dato, intolerante con la mentira (de corregir falsedades va, precisamente, El objetivo), pero también conectada con la gente más joven que ella. Pero para ser una empresa hecha a medida, ella tiene muy claro que su no-medio y no-productora tiene un hueco en el complejo panorama de los medios digitales y la era de las noticias falsas.

“Publicamos en Facebook, Twitter o Instagram: donde esté la gente”, explica. “El público de televisión tradicional tiene más edad que el de redes, pero los menores de 35 también se informan. Solo que no a través de la televisión. Y en Newtral queremos ser su referencia. Que todo el mundo que se informe sin usar la televisión, lo haga a través de nosotros. Acabamos de construir un puente que no sabemos dónde nos lleva”. No lo niega que son raros. Pero quizá por eso encajen en estos tiempos. De fondo, en una de las pantallas, un taxista protesta por el desembarco de las nuevas tecnologías y los VTC. Es un mundo nuevo.