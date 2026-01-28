Pérez-Reverte anuncia que aplaza las jornadas sobre la Guerra Civil tras la polémica

La organización del evento que iba a celebrarse en Sevilla, del que se retiraron David Uclés y otros ponentes, denuncia “amenazas violentas” y presiones de los participantes

Arturo Pérez-Reverte y Jesús Vigorra, organizadores de las jornadas sobre la Guerra Civil que saltaron a la polémica cuando el escritor David Uclés anunció su retirada, han propuesto su aplazamiento “hasta nueva fecha”, tras denunciar amenazas violentas y presiones a los participantes. El evento iba a celebrarse en Sevilla entre el 2 y el 5 de febrero en la fundación Cajasol. “La intención expresada en las redes sociales por grupos de ultraizquierda, proponiendo manifestarse de forma violenta ante el lugar donde está previsto celebrar la XI edición de Letras en Sevilla (“1936: ¿La guerra que todos perdimos?”) la semana próxima nos hace aconsejar a Cajasol que aplace hasta nueva fecha los debates anunciados”, indican en un comunicado difundido este miércoles. Los firmantes lo achacan a “una campaña intolerable de presiones que desde el partido Podemos y medios afines se ha estado ejerciendo sobre algunos de los participantes” a fin de hacerles renunciar a su intervención, en unas jornadas cuyo contenido estos “conocían perfectamente” y cuya asistencia “habían confirmado hace meses”.

Aún no se han anunciado las tentativas nuevas fechas, pero Cajasol asegura que el evento se reprogramará en otoño. “[Nos da] un margen de tiempo prudencial para rearmar el programa tal y como estaba concebido: encuentros con personalidades destacadas de la vida española, escritores e historiadores de prestigio, militares especializados y políticos de diversas tendencias ideológicas”, dicen en un comunicado propio.

Este domingo el escritor David Uclés, autor del superventas La península de las casas vacías(Siruela), que trata sobre la Guerra Civil, anunció su renuncia a asistir porque no quería compartir cartel con el expresidente José María Aznary con el ex secretario general de Vox, Iván Espinosa de los Monteros: “Han hecho zancadillas a valores democráticos y a medidas que nos conforman como una sociedad moderna y empática”, dijo Uclés a este periódico. Y, segundo, porque, a su juicio, figurar en ese cartel bajo el lema “la guerra que todos perdimos” daba la impresión de que compartía el lema comoabajofirmante.

A la salida de Uclés la siguieron otras, como la del coordinador de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, la vicesecretaria general del PSOE de Andalucía, María Márquez, el escritor Paco Cerdá y la socióloga Zira Box.

El autor de La península de las casas vacías, como originario de la polémica, es mencionado en el comunicado de los organizadores: “Una semana antes de iniciarse las jornadas, y sin previo aviso a la organización, el novelista David Uclés (cuya asistencia estaba confirmada por él mismo para una conversación con el escritor Luis Mateo Díez sobre Guerra Civil, juventud y literatura), que conocía perfectamente desde hacía meses el programa de las jornadas, anunció en las redes sociales, en un tono lastimero e infantil que ofende cualquier inteligencia, su renuncia a participar debido a la presencia de Aznar y Espinosa de los Monteros”.