Los Morancos se mofan del físico de Jorge Javier Vázquez en ‘El hormiguero’: “¿Has visto cómo tiene el labio?"

Entre los chistes de Los Morancos de este miércoles en su nueva visita a El hormiguero, el dúo cómico dedicó algo más de un minuto a reírse del físico del presentador Jorge Javier Vázquez, un incómodo momento del que Pablo Motos intentaba salir indemne insistiendo en que eran los hermanos Cadaval los que estaban diciendo esas palabras y no él. No tardaron en llegar los comentarios en las redes recriminando tanto lo que se había dicho como que no se hubiera parado a tiempo la mofa.

En un momento de la charla, Pablo Motos destacó la pérdida de peso de César Cadaval, lo que dirigió la conversación hacia el físico de los hombres. “Hay gente que se pasa con la cirugía. Hay niveles. Mira tú cómo han dejado por ejemplo a Jorge Javier Vázquez”, empezó César Cadaval. “Es de otra cadena, pero hay que verlo...”. Su hermano Jorge añadió, acompañado por las risas de las hormigas y de Motos, que le han dejado el labio “como para abrir botellines de cerveza”. “Esto de aquí no es la nuez, es el ombligo”, añadió César. “Mira que adoro a Jorge, pero chiquillo, dónde se ha metido”.

“Dejad de meteros con Jorge Javier”, terció Pablo Motos. “Te mandamos un beso, Jorge”, dijeron el presentador y los humoristas. Pero ahí no quedó la cosa, y César Cadaval remató la chanza con otro comentario: “Y todavía no he dicho lo peor, que guiña un ojo y se le abre el culo”. “¡Verás mañana el lío!”, decía Jorge Cadaval, seguido de un nuevo intento de autoexculpación de Pablo Motos: “A ellos, a mí no me metas”.

El dúo de humoristas justificó este momento agarrándose a la comedia: “lo más importante del mundo es tener sentido del humor. Si no sabes reírte de ti mismo, es que no tienes sentido del humor en absoluto”, reflexionó Jorge Cadaval. Solo que en este caso las risas fueron dirigidas a otra persona.

Aunque este miércoles El hormiguero se enfrentaba a la semifinal de la Copa del Rey entre la Real Sociedad y el Athletic de Bilbao que emitía La 1 y que lideró su franja con un 19,1% de cuota y 2.546.000 espectadores, el programa de Pablo Motos logró una cuota de pantalla del 13,2% y 1.764.000 espectadores. Le siguió Horizonte, en Cuatro, con 1.114.000 televidentes y un 8,5% de cuota, su mejor dato hasta el momento en el access prime time. El intermedio, en La Sexta, quedó en la siguiente posición, con un 7,5% de la cuota y 1.010.000 espectadores, y seguido por Fist Dates, en Telecinco, con 968.000 espectadores y un 7,3% de la cuota de pantalla.