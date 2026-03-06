‘Supervivientes 2026′ se estrena liderando con holgura y un 21,2% de cuota de pantalla

El dato obtenido por el ‘reality’ de Telecinco está a la par del de sus últimas cuatro ediciones

Un nuevo grupo de concursantes se lanzaban ayer desde el helicóptero de Supervivientes en el estreno de una nueva edición de reality estrella de Telecinco. Por el momento, el formato no da muestras de agotamiento. Su estreno lideró con holgura en la noche del jueves, con un 21,2% de cuota media de pantalla y 1.227.000 de espectadores de media. El dato, aunque desciende 1,5 puntos con respecto al del año pasado, se mantiene en la misma línea que en sus últimas cuatro ediciones, según datos de la consultora Dos30′.

En comparación, la final de GH Dúo del pasado martes marcó en la cadena de Mediaset un 14,2%. Supervivientes, que estrena esta temporada copresentadora desde Honduras, María Lamela, se mantiene a mucha distancia de la serie de Antena 3 Perdiendo el juicio que baja del 12,1% de share de la semana pasada hasta el 10% y una media de 813.000 espectadores de este jueves.

Horizonte en Cuatro obtiene un buen 10% y 729.000 espectadores, muy por encima de la media de la cadena, y Al margen de todo, el nuevo programa de Dani Rovira en La 1, no convence a la audiencia quedándose con un 7.7% de cuota media de pantalla, la cuarta opción de la noche.

En el access, la incómoda visita de Marc Giró, flamante fichaje de Atresmedia, a El hormiguero de Pablo Motos dio a Antena 3 un gran 15% de share y una media de 1.899.000 espectadores. Mientras, David Broncano en La 1 marcó un 10.3% de cuota con La revuelta, con una media de 1.280.000 espectadores, superado por Supervivientes, que en ese tramo del access, entre las 22 y las 23.15 horas, hizo un 10,8%.

Con estos datos, la primera emisión de Supervivientes 2026 logró algo que cada vez le resulta más difícil a Telecinco: superar el unidígito en su cuota media diaria. Este jueves, la cadena principal de Mediaset marcó un 11% en toda su jornada. A pesar de la subida, siguió por detrás de Antena 3 (13,5% de media este jueves) y La 1 (12,1%).