Ir al contenido
_
_
_
_
Televisión
AUDIENCIAS TV

‘Supervivientes 2026′ se estrena liderando con holgura y un 21,2% de cuota de pantalla

El dato obtenido por el ‘reality’ de Telecinco está a la par del de sus últimas cuatro ediciones

Una imagen del estreno de 'Supervivientes 2026'.
Héctor Llanos Martínez
Héctor Llanos Martínez
Madrid -

Un nuevo grupo de concursantes se lanzaban ayer desde el helicóptero de Supervivientes en el estreno de una nueva edición de reality estrella de Telecinco. Por el momento, el formato no da muestras de agotamiento. Su estreno lideró con holgura en la noche del jueves, con un 21,2% de cuota media de pantalla y 1.227.000 de espectadores de media. El dato, aunque desciende 1,5 puntos con respecto al del año pasado, se mantiene en la misma línea que en sus últimas cuatro ediciones, según datos de la consultora Dos30′.

En comparación, la final de GH Dúo del pasado martes marcó en la cadena de Mediaset un 14,2%. Supervivientes, que estrena esta temporada copresentadora desde Honduras, María Lamela, se mantiene a mucha distancia de la serie de Antena 3 Perdiendo el juicio que baja del 12,1% de share de la semana pasada hasta el 10% y una media de 813.000 espectadores de este jueves.

Horizonte en Cuatro obtiene un buen 10% y 729.000 espectadores, muy por encima de la media de la cadena, y Al margen de todo, el nuevo programa de Dani Rovira en La 1, no convence a la audiencia quedándose con un 7.7% de cuota media de pantalla, la cuarta opción de la noche.

En el access, la incómoda visita de Marc Giró, flamante fichaje de Atresmedia, a El hormiguero de Pablo Motos dio a Antena 3 un gran 15% de share y una media de 1.899.000 espectadores. Mientras, David Broncano en La 1 marcó un 10.3% de cuota con La revuelta, con una media de 1.280.000 espectadores, superado por Supervivientes, que en ese tramo del access, entre las 22 y las 23.15 horas, hizo un 10,8%.

Con estos datos, la primera emisión de Supervivientes 2026 logró algo que cada vez le resulta más difícil a Telecinco: superar el unidígito en su cuota media diaria. Este jueves, la cadena principal de Mediaset marcó un 11% en toda su jornada. A pesar de la subida, siguió por detrás de Antena 3 (13,5% de media este jueves) y La 1 (12,1%).

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Añadir usuarioContinuar leyendo aquí

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Archivado En

_
Recomendaciones EL PAÍS
Escaparate
escaparate
Pack de 5 camisetas básicas de algodón para hombre. COMPRA POR 25,39€
escaparate
Luz de lectura para el cuello con 3 niveles de luz. COMPRA POR 15,99€
escaparate
Giroscopio de mano para fortalecer muñeca y antebrazo. COMPRA POR 16,99 €
escaparate
Luz de emergencia V16 con geolocalización conectada con la DGT. COMPRA POR 29,95€
Recomendaciones EL PAÍS
Centros
cursosonline
Máster en Neurociencia
cursosonline
Máster Universitario en Escritura Creativa
cursosonline
Máster en Enfermería Forense y Criminal
cursosonline
Máster Universitario en Terapias Psicológicas de Tercera Generación
Recomendaciones EL PAÍS
Centros
cursosonline
DIRECTORIO DE CENTROS DE FORMACIÓN
cursosonline
MBA & Máster en Finanzas
cursosonline
MBA en Gestión de Salud
cursosonline
Licenciatura en Administración de Empresas Turísticas y Sustentabilidad - En línea
_
_