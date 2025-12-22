Miren Ibarguren anuncia que está embarazada de su segundo hijo con Alberto Caballero

Miren Ibarguren (San Sebastián, 45 años) afronta el 2026 con nuevos proyectos profesionales, como el estreno de la película de Paco León Aída y vuelta, donde volverá a meterse en la piel de Soraya. Pero, sobre todo, con uno muy importante en lo personal. La actriz vasca ha aprovechado que ha sido elegida como portada de enero de la revista InStyle para anunciar su segundo embarazo con su pareja, el guionista y director Alberto Caballero (Madrid, 51 años). “Tras cerrar el mejor año de su carrera, la actriz celebra premios, estrenos y una noticia íntima que ilumina aún más este momento: el embarazo de su segundo hijo”, dice la publicación en el post de Instagram que ha usado para promocionar su próximo número.

La intérprete, que este año ha protagonizado series como Los sin nombre o El refugio atómico, y el creador de La que se avecina o Machos Alfa salen juntos desde 2013 y dieron la bienvenida a su primer hijo, Rocco, en julio de 2022. “Estoy segura de que todos los padres y madres querrían conciliar mejor, que el país estuviera mejor preparado, pero ahora es muy difícil. Quedarte en casa tampoco es una opción porque te gusta tu oficio y tienes que trabajar porque luego hay que pagar un montón de cosas. Es muy complicado. No sé cuál es la fórmula”, confesaba Ibarguren sobre la maternidad en una reciente entrevista con SModa.

Ella y Caballero se conocieron hace 11 años durante el rodaje de La que se avecina, donde la actriz interpreta a Yolanda Morcillo —antes, el guionista también mantuvo una relación sentimental con las intérpretes de la serie María Adánez y Vanesa Romero, con quien estuvo casado durante unos meses—. A pesar de su discreción, la pareja se ha dedicado palabras de afecto públicamente en varias entrevistas. “Cuando encuentras a la persona adecuada, mola un montón. Miren es una diosa, es una persona única, con todo lo bueno que tiene eso”, contó Caballero en 2023, tras revelarse que ese año se habían casado en secreto. “Es guay casarte con tu hijo. La verdad es que lo recomiendo”, aseguró sobre poder darse el “sí, quiero” con Rocco como testigo. Ibarguren también compartió pinceladas del enlace durante la presentación de la serie Machos Alfa, en febrero de 2024. “Fue una boda que ni siquiera fue secreta, fue discreta, y la verdad es que seguimos igual, lo que pasa es que ahora tenemos un pequeño y entonces hay que formalizar papeles, pero vaya que seguimos igual, si es que llevamos 11 años ya, es mucho más que un matrimonio, pero muy felices”, confesó.

En sus declaraciones de 2023, el guionista ya valoraba la posibilidad de ampliar la familia con su mujer. “Siempre me ha gustado la posibilidad de tener hijos, pero tampoco es una cosa que me obsesionara. En cuanto tengamos un hueco nos ponemos”, bromeó. Ibarguren contó en su entrevista con SModa que, a pesar de las dificultades para conciliar los exigentes horarios de rodaje con ser una madre primeriza, intenta también familiarizar a Rocco con el mundo en el que se mueven sus padres. “Intento llevarle a plató todas las veces que puedo, aunque sean solo unos minutos, para que entienda en qué trabaja su madre. Me vio el otro día en la televisión por primera vez y se quedó un poco flasheado, creo que no entendió mucho. Intento llevarle a mi lugar de trabajo para que entienda dónde estoy cuando falto 10 horas de casa”, explicó.

A pesar de que tienen claro que quieren “salvaguardar la privacidad” de su hijo a toda costa, según contó la actriz en otra entrevista con EL PAÍS en 2024, la intérprete ha demostrado en los últimos años que no le importa compartir su experiencia con la maternidad. Tras el nacimiento de su primer hijo, Caballero también se sinceró sobre convertirse en padre por primera vez casi a los 50 años. “Siempre había querido tener hijos. He tardado más de lo previsto, pero lo estoy afrontando con naturalidad. Estoy al lado de una persona maravillosa y tengo una gran referencia, que son mis padres. Lo lógico es que salga todo bien y traigamos a este mundo a un ser humano con todo a favor para tener una existencia feliz”, aseguró a ¡Hola!.