Kim Kardashian desata la polémica tras regalar un perro a cada uno de sus cuatro hijos por Navidad: “Los cachorros no son peluches”

La empresaria, estrella de la telerrealidad y aspirante a abogada Kim Kardashian (Los Ángeles, 45 años) tiene fama de hacer muy buenos regalos a su familia. Este año se lució obsequiando a su hermana Khloé la Biblia que su difunto padre, el abogado Robert Kardashian, le regaló al exjugador de fútbol y actor O.J. Simpson el día después de que lo arrestaran por el asesinato de su exesposa, Nicole, y el amante de esta, Ronald Goldman. También a través de una subasta, le ha conseguido a su hermana Kourtney para esta Navidad la bicicleta de Pee-wee Herman, un personaje cómico de ficción interpretado por el actor Paul Reubens. Sin embargo, la fundadora de Skims está dando mucho que hablar por otro regalo navideño. Según ha compartido en redes sociales, Kardashian ha regalado un cachorro de pomerania a cada uno de sus cuatro hijos: North, de 12 años; Saint, de 10; Chicago, de siete; y Psalm, de seis ―fruto de su matrimonio con el rapero estadounidense Kanye West, de quien se divorció en 2022—. Un gesto que ha causado controversia por tratar a los animales como un capricho más de la millonaria familia: “Los cachorros no son peluches”, ha advertido PETA, la organización de Personas por el Trato Ético de los Animales, en declaraciones compartidas con medios como People o Daily Mail.

“Es una auténtica vergüenza que Kim haya perdido la oportunidad de ser portavoz de los perros de refugio y, en su lugar, esté siendo —con razón— duramente criticada en las redes sociales por ello”, ha dicho Ingrid Newkirk, la fundadora de la organización. El regalo de Kardashian también ha causado indignación entre los usuarios de redes sociales: “No se dan cuenta de la gran responsabilidad que supone tener una mascota. Solo la tienen para presumir, porque es pequeña y monísima, y ​​es algo que los niños quieren, pero cuando el cachorro crece, ya no les importa. ¡Absolutamente ridículo!”, escribió uno; “Si cada uno tiene un cachorro, no es nada especial. ¿Cómo van a aprender a querer a una mascota como hermanos si cada uno tiene un perro propio como si fuera un Tamagotchi?”, criticó otro.

Kardashian compartió la sorpresa a sus hijos a través de una foto en sus stories de Instagram ―donde reúne 354 millones de seguidores―. En la publicación se veían los cuatro cachorros pomerania y escribía: “Cada niño recibió un cachorro”. Estos perros, dos color negro y dos de color crema, se unen a Sushi y Saké, los pomerania de la propia Kim.

Además, la hermana más famosa del clan Kardashian no fue la única de la familia que regaló un perro: Klhoé también lo hizo. Ella compartió una foto de un labrador negro en sus stories de Instagram, un regalo para sus hijos True, de siete años, y Tatum, de tres años, que comparte con su expareja, el jugador de baloncesto Tristan Thompson. La fundadora de The Good American fue dueña de un labrador negro llamado Gabbana, que falleció en 2018. “Anoche falleció mi dulce Gabbana. Era más que una mascota. Era mi primera hija, mi compañera y mi amiga...”, escribió entonces.“Nunca pensé que estaría tan devastada por perder a un perro, pero 14 años juntos son muchos años. Cumplió un papel importante en mi vida y le estaré eternamente agradecida”, contó tras su pérdida.

Ante esta situación, la presidenta de PETA insistió que “llamen a la organización o a un refugio local la próxima vez” que quieran añadir otro perro a su familia. “Pueden intentar compensarlo enviando a sus hijos a hacer voluntariado en un refugio local o financiando una jornada de adopciones de un refugio cercano, o al menos una jornada de esterilización para ayudar a frenar la creciente crisis de cachorros sin hogar”, propuso la fundadora.

A lo largo de los años, las Kardashian han mostrado en sus redes sociales los animales que han adquirido. Kim y sus hijos han publicado fotos de otras mascotas como lagartos, incluyendo un dragón barbudo llamado Speed. Kylie Jenner, la hermana menor y fundadora de Kylie Cosmetics, tiene multitud de galgos italianos, siendo los más famosos Norman ―quien falleció en octubre― y Bambi. Kendall Jenner, por su parte, tiene un caballo llamado Arizona.