El fuego cruzado sacude de nuevo a la Euroliga

Entre abrazos y lágrimas, los canteranos del Valencia Basket y del Real Madrid volvieron este miércoles a casa después de una odisea. Los dos equipos españoles se encontraban en Abu Dabi para disputar la Euroliga júnior cuando estalló el conflicto bélico en Oriente y quedaron recluidos en un hotel a la espera de que se abriera el espacio aéreo. Fueron días de miedo hasta que este martes volaron hasta Estambul y el miércoles fueron recibidos por sus familiares como si hubieran ganado el torneo.

El baloncesto europeo se ve sacudido de nuevo por los vaivenes del mapa político. Una Euroliga que excluyó a los equipos rusos en 2022 encara las nueve últimas jornadas de una liguilla maratoniana y marcada por los condicionantes extradeportivos. Los conjuntos israelíes disputaron hasta diciembre sus partidos como locales en el exilio, desde entonces han vuelto a jugar en Tel Aviv y ahora se mudan otra vez (el Hapoel a Sofía y el Maccabi a Belgrado). Solo el Valencia entre los equipos españoles ha jugado con público en el Roig Arena, frente al Maccabi, un agravio que lamentan los clubes cuando ejercen de visitantes contra esos rivales en pabellones con aficionados. El Barça recibirá el 13 de marzo al Hapoel a puerta cerrada. Y todo en el embudo de una competición que ha subido a 22 equipos y que ha ampliado fronteras (y negocio) con el Dubai Basketball, que ahora también cambia de sede como local y viaja a Sarajevo. Apenas queda oxígeno en un calendario asfixiante que se ha enredado más con los tres partidos aplazados esta semana: Hapoel-París, Maccabi-Hapoel y Partizán-Dubai.

“El resto de la temporada está en riesgo”, ha clamado el presidente del Partizán, Ostoja Mijailovic. Más de una decena de jugadores de la Euroliga se quedaron atrapados en Dubai cuando aprovecharon unos días de descanso para viajar de vacaciones. También Sarunas Jasikevicius, entrenador del Fenerbahçe. En las últimas horas han logrado regresar a sus equipos con el tiempo justo para que hoy vuelva a botar la pelota.

“El error original ha sido tener un calendario tan apretado”, respondió este miércoles Sergio Scariolo, entrenador del Real Madrid, a EL PAÍS. “Una ampliación de los equipos ha de ir de la mano de una reducción de los partidos. Todo el mundo está de acuerdo y es el camino que se está tomando, pero estamos en la peor temporada con aplazamientos, campos neutros y claros agravios con las puertas abiertas y cerradas… Este calendario no deja margen para poder llevar a cabo una competición con regularidad”.

Costello, del Valencia, en la pista del Maccabi el pasado diciembre. ATEF SAFADI (EFE)

El Madrid recibe este jueves (20.45) a la Virtus Bolonia, el Valencia al Zalgiris (20.30) y el Barça visita al Olimpia Milano (20.30). El viernes el Baskonia acoge en casa al París (20.30). El calendario está condicionado por las tensiones internacionales y los problemas para volar a determinadas zonas. La fórmula de los 22 equipos en una fase regular de todos contra todos antes de las eliminatorias de cuartos y la Final Four parece tener las horas contadas, como anticipa Scariolo, y el nuevo modelo pasa por la división en dos conferencias. Es otra de las patatas calientes en las manos de Chus Bueno como nuevo director general de la Euroliga, además de acercar posturas con la NBA ante su desembarco en Europa.

La Euroliga comunicó el martes que hay “conversaciones constructivas” con el gigante estadounidense para unir recursos en lugar de chocar los dos mundos. También anunció un plan para elevar el valor de la competición a 2.500 millones de euros en tres años, modernizar los pabellones y aumentar el número de equipos con licencia fija. Mientras, la gran competición del baloncesto europeo, la “mejor Euroliga de siempre”, en palabras ayer de Scariolo, tiene que seguir mirando lo que pasa fuera de la cancha.

