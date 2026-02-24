Petro firma su apoyo a la Constituyente

Gustavo Petro, el presidente colombiano que ha defendido una y otra vez la Constitución que logró su país en un acuerdo multipartidista en 1991, ha firmado este martes una de las planillas con las que un grupo de ciudadanos de izquierda, aupados por el mandatario, ha iniciado el proceso para convocar a una Asamblea Constituyente en los próximos meses. A 12 días de unas elecciones legislativas cruciales, y durante una reunión de su gabinete que era retransmitida por todas las redes sociales de la Presidencia, el mandatario de izquierdas ha puesto su nombre y firma en un formulario oficial. “Yo quiero poner la primera firma”, dijo el mandatario cuando uno de sus ministros señaló que había llevado los formularios. “Durante el Consejo de Ministros, el Presidente @petrogustavo y el gabinete firmaron la solicitud de la Asamblea Nacional Constituyente en Colombia”, ha informado la Presidencia.

“No fue una instrucción del presidente, fue un acto espontáneo de Sanguino pasar a pedir la firma”, aclara un miembro del Gabinete colombiano, en referencia al ministro del Trabajo. Señala, además, que lo ocurrido fue un momento de distensión en medio de una reunión de casi tres horas. Aunque haya sido así, la propia Presidencia dio relieve al que es un acto irrelevante en lo formal -los ciudadanos obtuvieron hace ya varias semanas el aval de la Registraduría para recoger las firmas, y necesitan recaudar más de dos millones de apoyos válidos para que el proyecto avance- pero muy significativo en lo político. Petro fue quien anunció la iniciativa, ha dicho que con ella busca “profundizar” lo definido en la Constituyente de 1991 y, sobre todo, la ha presentado como un derrotero político para los meses por venir. Ha dicho, sobre todo, que es para darle vía libre que se requiere que sus bases voten masivamente en las legislativas, pues el Congreso elegido el otro domingo será el que deba permitir o frenar la convocatoria.

Aunque en las últimas semanas se ha dedicado a otros asuntos, como las relaciones con Estados Unidos o sus ataques a la organización de las elecciones, la Constituyente le ha servido como bandera contra la clase política. “El país debe decidir si sigue bajo un tipo de congresistas tan parásitos que condenarán a sus hijos o decide cambiar su Congreso”, dijo en diciembre, cuando el Legislativo negó su propuesta de una reforma tributaria. “En verdad, ganar una mayoría ciudadana en el Congreso de Colombia y aislar la mafia política, debe tener como objetivo desatar el poder constituyente”, escribió entonces. “El comité por la constituyente, recién instituido por las fuerzas sociales más fuertes del país, debe inscribir ya el documento de proyecto de ley que se presentará al próximo congreso”. Dijo que la radicación de ese proyecto de ley ante el nuevo congreso, que se instalará el 20 de julio de 2026, será su último acto de Gobierno y que lo hará en la plaza pública y con la espada de Bolívar.

El ministro Sanguino, un veterano político de izquierda que ha liderado la polémica decisión de incrementar el salario mínimo un 23%, ha sido la cabeza más notoria del comité ciudadano que presentó la solicitud para iniciar la recolección de firmas. Lo hizo a finales de diciembre, cuando el país estaba a media marcha por las vacaciones. Tras el visto bueno de la Registraduría para iniciar ese proceso, hace una semana el ministro del Interior mostró que se empezaban a recoger los apoyos. “He firmado la convocatoria de una Asamblea Constituyente”, escribió en X Armando Benedetti, en un mensaje acompañado por una foto en la que aparecían las firmas de la consejera presidencial Luz María Múnera, el ministro Sanguino y, en el tercer lugar, la suya.

Además de Petor, durante el consejo de ministros de este martes han firmado la planilla los encargados de las carteras de Hacienda, Comercio, Cultura, Minas, Educación y Vivienda, así como altos funcionarios de la Presidencia. Sin embargo, no lo ha hecho el ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo, quien acumula menos de dos semanas en el cargo.

La recolección de firmas podrá seguir adelante durante la semana larga que falta para las legislativas, y luego durante la campaña para las elecciones presidenciales del 31 de mayo. Aunque la inseguridad, la difícil situación del sistema de salud o la corrupción son asuntos que las encuestas han mostrado que están entre las prioridades de los votantes, uno de los asuntos más divisivos es la continuidad del proyecto de izquierda que encarna Petro. La Constituyente, con su promesa de un cambio, aterriza esa idea de mantener el que se ha denominado a si mismo el “gobierno del cambio”. La definición de los equilibrios entre izquierda, centro y derecha, en el Congreso, ayudará a definir hasta dónde es una propuesta inviable.