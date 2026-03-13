El norte peninsular recibe el fin de semana con lluvias, que se extenderán al este

Este viernes comenzará con tiempo estable en la mayor parte del país, pero finalizará con lluvias en el norte peninsular a últimas horas del día, según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). El paso de un frente hará aumentar la nubosidad de oeste a este, y lloverá en la mayor parte del cuadrante noroeste, el norte de Castilla y León, el Cantábrico y los Pirineos. En Galicia y Asturias las precipitaciones serán fuertes y persistentes. La agencia mantiene un aviso naranja por mala mar en las costas de A Coruña desde las 15.00. El tiempo variable es típico de estas fechas, junto con los altibajos de las temperaturas, propios de la primavera, según explica el portavoz de la Aemet, Rubén del Campo.

También nevará con acumulados importantes en la cordillera Cantábrica, donde la cota bajará hasta unos 1.000 metros. En otras montañas del tercio norte nevará por encima de los 1.600 metros. Habrá calima en Canarias, especialmente en las islas más orientales, con cielos despejados y posibles lluvias débiles en el norte de las islas occidentales. Además, se formarán bancos de niebla matinales en el Cantábrico.

Las temperaturas máximas irán en aumento en Canarias, las regiones mediterráneas y los litorales cantábricos, con descensos en el extremo noroeste peninsular y con pocos cambios en el resto. Las mínimas subirán de manera moderada en la mayor parte del país, excepto en el norte, el noroeste y el valle del Ebro, donde descenderán. Habrá heladas débiles en montañas del norte.

Soplará viento flojo de componente suroeste en Baleares y en la fachada oriental peninsular, que tenderá a arreciar. En general será moderado en los litorales, con probables intervalos fuertes y posibles rachas muy fuertes en los del Cantábrico y Galicia. El viento será también flojo en el interior peninsular, con intervalos moderados en meseta Norte y Ebro. Además, soplará alisio con probables rachas muy fuertes en Canarias.

El sábado las lluvias se extenderán desde las comunidades cantábricas al este peninsular y a Baleares, con chubascos localmente fuertes y persistentes en algunos puntos y con un descenso de la cota de nieve. Las temperaturas experimentarán una bajada brusca en buena parte del territorio, sobre todo en el centro y en el este, donde las máximas podrían ser 10 grados inferiores a las del día anterior. Aunque todavía hay incertidumbre, advierte el portavoz, podría nevar a partir de unos 600 metros, no solo en zonas de montaña sino en áreas a menor altitud del este de la Península. Habrá heladas en zonas de montaña, y no se descartan también en áreas de meseta y en páramos del norte y del centro.

A partir del domingo la situación será más estable. Amanecerá con heladas, pero las temperaturas comenzarán a subir a partir del mediodía y lo seguirán haciendo en los primeros días de la próxima semana. Las lluvias quedarían acotadas al extremo norte peninsular y a Baleares.