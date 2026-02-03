La reserva hídrica crece ocho puntos en solo una semana y 31 pantanos llegan al 100%

El nivel de agua embalsada de la España peninsular está al 67,3%, más de 14 puntos por encima de la media de la última década

Las lluvias de la última semana unidas al derretimiento de las nieves caídas en algunas zonas de la península Ibérica han llevado a un enorme incremento de la reserva hídrica española. Los embalses del país, según la información distribuida por el Ministerio para la Transición Ecológica, están en estos momentos a un 67,3% de su capacidad. Son 8,1 puntos más que hace solo una semana, cuando era del 59,2%, como recoge la información del Boletín Hidrológico del ministerio.

Además, este martes 31 pantanos del país habían llegado al 100% de su capacidad, como refleja el último boletín que muestra la foto fija de este martes del estado de los embalses basado en los datos recabados durante la última semana. En varias de las cuencas hidrográficas de la Península se están llevando a cabo desembalses para mantener los niveles de seguridad de estas infraestructuras.

La reserva actual —ese 67,3%— del conjunto del país está muy por encima de la media de los últimos cinco años para esta misma semana del año (que está en el 52,%) y de la de los últimos diez (53%).

A ello ha contribuido especialmente este húmedo mes de enero, el más lluvioso de los últimos 25 años en la España peninsular. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha informado este martes de que este enero ha llovido un 85% más de lo normal, tomando como referencia el periodo comprendido entre 1991 y 2020. Según Rubén del Campo, portavoz de la Aemet, en el primer mes del año se han acumulado 119,3 litros por metro cuadrado. Se trata del séptimo enero más lluvioso de la serie histórica, que arranca en 1961, y el segundo de lo que se lleva de siglo. Hay que retroceder hasta 2001 para encontrar un enero con más precipitaciones, cuando se acumularon 131,5 litros por metro cuadrado.

Todas las cuencas están ahora por encima del 50%, salvo la del Segura, que está al 31%. Destaca, según los datos del Boletín Hidrológico, la del Tino, Odiel y Piedras, en el suroeste peninsular, que está al 95%. De hecho, cuatro embalses de esta cuenca andaluza están al 100%. Hay que tener en cuenta que estos datos sobre el nivel de los pantanos incluidos en el boletín son una foto fija, que va cambiando a medida que se producen los desembalses para mantener los niveles de seguridad.

Llama también la atención la de las Cuencas Internas de Cataluña, que está al 92%. Si se compara con los datos de la misma semana de 2025, cuando gran parte de esta comunidad atravesaba una complicada sequía, la diferencia es abrumadora. Porque hace justo un año esta misma cuenca estaba al 32,1%. Según los datos del ministerio de este martes, solo un embalse, el de Riudecanyes, ha llegado al 100%.

La cuenca con más pantanos que han llegado al 100% es la del Guadiana, que en su conjunto está al 71%, 27 puntos por encima de la media de la última década.

En la del Guadalquivir, que está al 59,1%, seis pantanos han alcanzado el 100%, siempre según los datos facilitados por el ministerio este martes. Y en la del Duero —cuya reserva está al 64%− cinco embalses han llegado a ese nivel.

La abundantes lluvias de enero han dejado un rastro de suelos saturados que no admiten más agua en buena parte de la Península, con especial riesgo en el sur. Por eso, Rubén del Campo advierte del “riesgo de escorrentía” una vez que los suelos ya no son capaces de almacenar más.

Especialmente preocupante es la situación del sur de la Península, donde se esperan lluvias muy fuertes a partir de este miércoles, según el aviso especial por temporal que ha activado la Aemet. Esta agencia advierte en su alerta de que “se esperan precipitaciones localmente fuertes y extraordinariamente persistentes en puntos de Andalucía”. La Aemet añade que “dado el alto nivel de saturación del suelo”, esas fuertes lluvias “podrán dar lugar a un significativo impacto hidrológico en cuencas de las vertientes atlántica y mediterránea” de esta comunidad, “así como a probables deslizamientos de tierra”.

Alrededor de 50 embalses de esta comunidad han estado este martes ya desembalsando agua para prepararse para los próximos días. En cualquier caso, el aviso especial por temporal de la Aemet, que estará activo al menos hasta el sábado según la última actualización, afectará a toda la Península, salvo al cuadrante nordeste.