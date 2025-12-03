La Audiencia rechaza el intento del PSOE de limitar los datos que debe entregar sobre sus pagos en metálico

El juez Ismael Moreno, instructor del caso Koldo en la Audiencia Nacional, ha rechazado las pretensiones del PSOE de limitar la información que debe entregar sobre los pagos en metálico reintegrados entre 2017 y 2024. El magistrado ha indicado al partido que tiene que facilitar los datos de todos los abonos hechos, “con independencia” de quien fuera el “destinatario”; lo que incluye “a todas las personas, cargos, trabajadores, simpatizantes o voluntarios” que los percibieran. Moreno, que también ordena que se aporten todos los “documentos justificativos en los que se soporten dichos pagos”, rechaza así las pretensiones de los socialistas, que enviaron un escrito al tribunal para pedir que aclarara este extremo, ya que entendían que solo debían remitir la información relativa a los imputados en el sumario (como José Luis Ábalos, Koldo García y Santos Cerdán).

Esta decisión del juez se produce en el marco de la línea de investigación abierta en el caso Koldo para indagar sobre el sistema de reintegro en metálico de gastos al exministro José Luis Ábalos y a su antiguo asistente, Koldo García. El magistrado ha impulsado estas pesquisas después de que su compañero Leopoldo Puente, instructor del Tribunal Supremo, le enviase un escrito a finales de octubre para advertirle de que habían surgido “incógnitas” a “despejar” sobre esos pagos. En este sentido, la Fiscalía Anticorrupción ha añadido que existe la posibilidad de que se cometiesen una “serie de conductas que pudieran ser calificadas de un ilícito penal, desde el blanqueo de capitales a un posible desfalco cometido contra” el PSOE.

En este contexto, el instructor Moreno reclamó el 26 de noviembre a Ferraz que le enviase en el plazo de 10 días la “relación de pagos en metálico efectuados” desde 2017 a 2024, así como “los documentos en los que se soportan”. Sin embargo, el partido contestó entonces con una petición de aclaración. Los socialistas solicitaron al juez que les indicase si debían facilitar solo los datos de los abonos a los imputados (que, según apuntaban, era lo que ellos entendían que se les exigía); o si, por el contrario, tendrían que remitir a la Audiencia Nacional la información de “todos los pagos realizados en metálico a todas las personas durante todo el período cuestionado”. Según el PSOE, esta segunda opción suponía un exceso.

“Se estarían reclamando al partido los justificantes de todos los gastos adelantados por dirigentes, trabajadores, militantes y simples simpatizantes o voluntarios [...] No hay motivo en derecho por el cual todas estas personas deban ver revelada su identidad y su actividad a favor del PSOE”, se quejaba la formación, que teme que esos datos (que afectan a la “ideología y creencias” de personas) caigan en manos del PP y Vox, personados como acusación en el proceso: “Entregando toda esta información, de forma acrítica y sin motivación material, mi mandante estaría vulnerando su deber de confidencialidad y custodia de datos”.

Pero el juez del caso Koldo desecha esa tesis del PSOE y concluye que la información solicitada se refiere a cuestiones “trascendentes para el esclarecimiento de los hechos”. Por ello, el magistrado considera que la petición de esos datos es “pertinente” y “necesaria”. Así también lo estimó la Fiscalía, que descartó la opción que Ferraz puso sobre la mesa de entregar solo los datos de los imputados. El ministerio público recalcó que esa información “ya fue facilitada” y, por tanto, no tendría sentido “solicitar nuevamente una información que ya consta en las actuaciones”.

El instructor Ismael Moreno abunda en que, de momento, no ha quedado “suficientemente explicado el origen de las cantidades en metálico de las que el PSOE dispondría en su propia sede para hacer frente a las compensaciones de gastos de los investigados y de otros posibles beneficiarios”. Y añade: “Esta forma de pago no era infrecuente”.

El PSOE, que siempre ha defendido la legalidad de sus cuentas, ha expresado este miércoles que “respeta la decisión del juez” y que “atenderá con total normalidad” la petición de la Audiencia Nacional. “Como siempre, colaboraremos con la Justicia”, ha subrayado el partido liderado por Pedro Sánchez. “Nuestra posición es clara: toda la información que se requiera, se entregará. La transparencia no solo se anuncia, se practica. Solo recordar que las cuentas del PSOE están fiscalizadas y auditadas”, ha añadido Ferraz.

La formación no se encuentra imputada en la causa. Y el propio juez Ismael Moreno ha decidido hace apenas dos semanas que siga personada como acusación, pese a que el PP ha tratado de expulsarla. Los socialistas han introducido la tesis de que, incluso, el partido podría haber sido víctima de las maniobras de Cerdán y Ábalos, quienes fueran secretarios de Organización del PSOE.