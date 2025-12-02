David Dionis, el “líder” en España del grupo terrorista The Base: 24 años, “violento” y “vengativo”

David Dionis Gandía (24 años, Onda, Castellón) duerme entre rejas desde el 27 de noviembre. El juez Antonio Piña, instructor de la Audiencia Nacional, ordenó encarcelarlo tras su detención como presunto “líder” en España de la organización terrorista The Base, un colectivo extremista que defiende el supremacismo blanco y la ejecución de “ataques selectivos para desestabilizar” los Estados democráticos. Según el magistrado, Dionis Gandía —de carácter “extremadamente violento” y “vengativo”— estaba “dirigiendo la implantación y consolidación” en el país de una célula del grupo radical; para lo que “habría estado recibiendo financiación internacional” desde The Base y, a su vez, recurriendo “al tráfico de drogas a pequeña escala (marihuana y cocaína)” para conseguir ingresos extra para su actividad ilícita.

El Ministerio del Interior anunció este lunes que la Policía Nacional había desarticulado la primera célula terrorista aceleracionista implantada en España. El aceleracionismo es una corriente surgida dentro de los grupos ultraderechistas, que promueve la idea de crear el caos mediante el terrorismo para acelerar el colapso del sistema y provocar así que sea inevitable un cambio sociopolítico extremo. Entre sus enemigos se encuentran los colectivos antifascistas; los migrantes; las comunidades LGTBI, musulmana y judía; y los miembros de las fuerzas de seguridad y gobernantes que, según ellos, han traicionado sus ideas.

Según los investigadores, David Dionis Gandía había asumido el “liderazgo” de la célula de The Base en España —otras dos personas fueron arrestadas durante la operación—. Nacido en Onda (Castellón, 25.000 habitantes) en enero de 2001, el veinteañero mantenía un “contacto directo” con el líder internacional del grupo extremista, Rinaldo Nazzaro; y había mostrado su “adhesión a los objetivos y fines” de la organización terrorista. El magistrado detalla que el arrestado pretendía crear una “unidad insurgente” en el país, que actuaría de forma “encubierta” y adoptaría “medidas de seguridad” para ejecutar “ataques selectivos” sin ser capturados.

Los integrantes de la célula “se encontraban altamente radicalizados” y “en disposición de realizar atentados”, según apostillaron los agentes este lunes. De hecho, según recalca el juez instructor, Dionis Gandía era totalmente consciente del carácter “terrorista” de la organización y “asumía las consecuencias” que conlleva “la pertenencia a la misma”. “Lo cual, no solo ha aceptado, sino que ha hecho como propio”, añade el magistrado Piña, que remacha: “Esta persona ha realizado una continua labor de captación y adoctrinamiento en los postulados ideológicos de la organización terrorista”.

La Audiencia Nacional imputa al líder español de The Base una amplia actividad ilícita. Además de propagar “un ideario de odio, extremista y violento” para defender la “lucha por la secesión blanca”, el magistrado le atribuye “labores de adiestramiento” de terceras personas. “[Ha realizado] entrenamientos tácticos con diversas clases de armas en los alrededores de su localidad, Onda, en los cuales se han observado a varias personas en sus prácticas”. Según fuentes policiales, Dionis Gandía concedía mucha importancia a los ritos de iniciación, y acumulaba literatura supremacista.

Un agente de Policía Nacional muestra el libro 'Mi lucha', de Adolf Hitler, incautado a la presunta organización terrorista. Policía Nacional

El magistrado, que concede a Dionis Gandía un “papel predominante” en la célula española de The Base, lo sitúa en “múltiples actos violentos”. El juez narra cómo viajó junto a otras dos personas (Jesús E. L. y David A. F.) en su propio vehículo hasta Madrid para “localizar y dar una paliza a una tercera persona por simple venganza”.

El castellonense, que acumula detenciones anteriores por delitos violentos y de odio, también había acopiado “diversos tipos de armas” —en la operación antiterrorista se han aprendido armas blancas y de gas que emplean “balas de acero”—, así como material e indumentaria “paramilitar” y de “combate”, según consta en la resolución que decreta su ingreso en prisión, a la que tuvo acceso EL PAÍS. “Este acopio no se ha quedado en el mero almacenaje de armas, principalmente armas blancas. Se ha observado la asiduidad con la que portan y utilizan este tipo de armas en la vía pública, lo que supone un peligro grave para la seguridad, añadido a su radicalidad y violencia”, escribe el juez.

Material incautado durante la operación antiterrorista. Europa Press

La pasada semana, el magistrado instructor envió a prisión a David Dionis Gandía al considerar que existe riesgo de fuga, de reiteración delictiva y de destrucción de pruebas. La defensa del presunto líder español de The Base pidió su puesta en libertad.