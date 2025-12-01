Ir al contenido
Supremacismo blanco

Desarticulada la primera célula terrorista aceleracionista, la versión más extrema del supremacismo blanco

La Policía ha arrestado a tres personas en Castellón que entrenaban para atentar contra instituciones democráticas occidentales

Juana Viúdez
Juana Viúdez
Madrid -
La Policía Nacional ha desarticulado en Castellón la primera célula terrorista de carácter aceleracionista en España, la versión más extrema del supremacismo blanco, tras la detención de tres personas relacionadas. Los investigados están vinculados a la organización The Base, creada en 2018 para alcanzar una supremacía blanca a través del terrorismo y que ha desarrollado una red internacional de células paramilitares con el objetivo de perpetrar atentados.

Los detenidos habían endurecido su discurso radical en los últimos meses y habían alentado a llevar a cabo acciones violentas, llegando incluso a manifestar abiertamente que estaban dispuestos a realizar ataques selectivos para colapsar las instituciones democráticas occidentales, según ha informado la Policía Nacional en un comunicado. Los investigadores aseguran que estaban en disposición de realizar atentados y ya habían hecho varios entrenamientos tácticos con técnicas y material paramilitar.

La investigación comenzó a inicios de 2025, cuando agentes especializados en la lucha antiterrorista y contra el radicalismo detectaron a un individuo muy radicalizado y alineado con los postulados supremacistas de The Base. Se descubrió entonces que se trataba de una célula cohesionada de la que formaban parte dos personas más que estaban altamente radicalizados y que basaban su estilo de vida en los postulados de la organización terrorista.

Los detenidos están acusados de delitos de pertenencia a organización terrorista y captación, adoctrinamiento y adiestramiento con fines terroristas, así como de tenencia ilícita de armas. El líder de la célula ha ingresado en prisión.

En los últimos tiempos, los detenidos habían endurecido su discurso y estudiaban llevar a cabo acciones violentas, llegando incluso a manifestar abiertamente, que estaban dispuestos a realizar ataques selectivos para la causa.

Los agentes detallan que la célula supremacista utilizaba las redes sociales para reclutar nuevos militantes, enaltecer acciones violentas de otras organizaciones terroristas y compartir con otros usuarios contenido audiovisual de carácter aceleracionista. Además, el líder de la célula española estaba en contacto directo con el fundador de The Base, quien hace un mes realizó un llamamiento para la consolidación de las células expandidas a nivel internacional y la ejecución de ataques selectivos con el fin de colapsar las instituciones democráticas occidentales

Esto, sumado al acopio de armas observado, propició que en la madrugada del pasado martes los agentes pusieran en marcha un operativo policial para la detención del líder y sus dos máximos colaboradores. Se han intervenido nueve armas, dos de ellas de fuego, munición, una veintena de armas blancas, equipamiento táctico militar usado en las actividades de capacitación, material y documentación de carácter supremacista, propaganda de la organización The Base, parafernalia neonazi y documentación de organizaciones terroristas en cinco registros realizados en la provincia de Castellón.

La operación ha sido liderada por la Comisaría General de Información con el apoyo de la Brigada Provincial de Información de Castellón, bajo la dirección de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, y han participado agentes de EUROPOL. La investigación continúa en curso bajo la dirección del titular del Juzgado Central de Instrucción número seis de la Audiencia Nacional, que ha decretado el ingreso en prisión del líder de la célula.

Juana Viúdez
Es redactora de la sección de España, donde realiza labores de redacción y edición. Ha desarrollado la mayor parte de su trayectoria profesional en EL PAÍS. Antes trabajó en el diario Málaga Hoy y en Cadena Ser. Es licenciada en Periodismo por la Universidad Complutense y Máster de periodismo de EL PAÍS.
