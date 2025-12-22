Cupón diario de la ONCE: comprobar sorteo del lunes 22 de diciembre
La ONCE reparte un primer premio de 500.000 euros a las cinco cifras más la serie en su sorteo diario de lunes a jueves
La Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) celebra este lunes una nueva edición del Cupón Diario, uno de sus sorteos más populares. El premio principal asciende a 500.000 euros para el número completo (cinco cifras más serie). El sorteo se realiza de lunes a jueves y forma parte de los juegos responsables que la entidad promueve con fines sociales.
Todos los premios
Además del premio mayor, el Cupón Diario reparte 50 premios de 35.000 euros a las cinco cifras del número principal sin serie. También se otorgan 450 premios de 250 euros a las cuatro últimas cifras, 9.000 premios de 25 euros a las tres últimas cifras, 90.000 premios de 6 euros a las dos últimas cifras y 405.000 premios de 2 euros a la última cifra. En total, se distribuyen más de medio millón de premios cada día.
Resultados del Cupón diario de la ONCE hoy
Los números premiados en el sorteo de hoy lunes 22 de diciembre son los siguientes:
- Número: 49369
- Serie: 023
Cifras premiadas
- 49369 serie 023: 1 premio de 500.000 € a las cinco cifras y serie.
- 49369: 49 premios de 35.000 € a las cinco cifras.
- 4936: 450 premios de 250 € a las cuatro primeras cifras.
- 9369: 450 premios de 250 € a las cuatro últimas cifras.
- 493: 4.500 premios de 25 € a las tres primeras cifras.
- 369: 4.500 premios de 25 € a las tres últimas cifras.
- 49: 45.000 premios de 6 € a las dos primeras cifras.
- 69: 44.550 premios de 6 € a las dos últimas cifras.
- 4: 445.500 premios de 2 € a la primera cifra.
- 9: 405.000 premios de 2 € a la última cifra.
¿Eres uno de los afortunados?
Las posibilidades de ser millonario con la ONCE
La ONCE organiza otros sorteos semanales como el Cuponazo (viernes), con premios de hasta 9 millones de euros, y el Sueldazo del Fin de Semana (sábado y domingo), que ofrece 2.000 euros al mes durante 10 años, además de premios adicionales. Todos los sorteos están disponibles en los puntos de venta físicos, en la web oficial de la ONCE y a través de su aplicación móvil.
